屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

▲潮州警分局中山路派出所警員蔡宛玲鍥而不捨找到老農。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

78歲老農寒夜徒步離家失蹤，家屬焦急萬分，潮州警分局中山路派出所警員蔡宛玲連日調閱監視器、挨家挨戶訪查，甚至下班後仍奔走尋人，最終在水溝旁尋獲意識模糊老農，及時送醫救回一命，暖心義舉感動地方民眾。

潮州警分局中山路派出所警員蔡宛玲20日受理一名78歲老農（患有失智症、未攜帶手機）徒步離家失蹤案。老農配偶憂心發生意外，焦急前往派出所報案協尋。

警方受理後，由副所長戴品仰及警員蔡宛玲立即前往住家周邊查訪，研判可能行走方向並調閱沿線監視器畫面。寒流深夜中，蔡員更陪同村民在農田間來回奔走搜尋，直到凌晨3時許仍未尋獲。

21日，蔡員主動持續調閱監視器，發現老農行走方向與家屬所述不同，立即修正搜尋範圍。22日上午9時許，警方接獲民眾報案，指稱自家土地水溝旁有人倒臥。中山路派出所火速派員到場處理，蔡員雖已下班，仍第一時間趕赴現場，確認為失蹤老農，但其意識模糊。警方隨即聯繫消防隊與家屬，協助送醫住院觀察，成功化解一場憾事。

蔡宛玲不分晝夜、主動積極查尋失蹤人口，挨家挨戶詢問線索，讓潮州鎮民深受感動。民眾更於臉書地方社團發文致謝，並到派出所致贈花籃表達感謝。

潮州分局分局長黃世德表示，協尋失蹤人口是一項積德工作，警方秉持同理心與為民服務精神，全力守護鄉親安全。同時呼籲，家中若有失智、精神疾病或高齡長者，應多加留意動向與活動範圍，可配戴留有聯絡方式的飾品或證件，亦可至分局偵查隊申請指紋建檔，或向縣府社會處申請預防走失愛心手鍊，以利第一時間辨識身分、平安返家。