　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

▲潮州警分局中山路派出所警員蔡宛玲鍥而不捨找到老農。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局中山路派出所警員蔡宛玲鍥而不捨找到老農。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

78歲老農寒夜徒步離家失蹤，家屬焦急萬分，潮州警分局中山路派出所警員蔡宛玲連日調閱監視器、挨家挨戶訪查，甚至下班後仍奔走尋人，最終在水溝旁尋獲意識模糊老農，及時送醫救回一命，暖心義舉感動地方民眾。

▲潮州警分局中山路派出所警員蔡宛玲鍥而不捨找到老農。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局中山路派出所警員蔡宛玲鍥而不捨找到老農。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局中山路派出所警員蔡宛玲20日受理一名78歲老農（患有失智症、未攜帶手機）徒步離家失蹤案。老農配偶憂心發生意外，焦急前往派出所報案協尋。

警方受理後，由副所長戴品仰及警員蔡宛玲立即前往住家周邊查訪，研判可能行走方向並調閱沿線監視器畫面。寒流深夜中，蔡員更陪同村民在農田間來回奔走搜尋，直到凌晨3時許仍未尋獲。

21日，蔡員主動持續調閱監視器，發現老農行走方向與家屬所述不同，立即修正搜尋範圍。22日上午9時許，警方接獲民眾報案，指稱自家土地水溝旁有人倒臥。中山路派出所火速派員到場處理，蔡員雖已下班，仍第一時間趕赴現場，確認為失蹤老農，但其意識模糊。警方隨即聯繫消防隊與家屬，協助送醫住院觀察，成功化解一場憾事。

蔡宛玲不分晝夜、主動積極查尋失蹤人口，挨家挨戶詢問線索，讓潮州鎮民深受感動。民眾更於臉書地方社團發文致謝，並到派出所致贈花籃表達感謝。

潮州分局分局長黃世德表示，協尋失蹤人口是一項積德工作，警方秉持同理心與為民服務精神，全力守護鄉親安全。同時呼籲，家中若有失智、精神疾病或高齡長者，應多加留意動向與活動範圍，可配戴留有聯絡方式的飾品或證件，亦可至分局偵查隊申請指紋建檔，或向縣府社會處申請預防走失愛心手鍊，以利第一時間辨識身分、平安返家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　向佐2兄弟不得繼承
快訊／龍恩確定退出WBC中華隊！
快訊／00940重回10元發行價！　自救會喊「珍重再見」
檢察官放高利貸變錢莊大亨！　前妻、女密友清純正面曝
快訊／轟醫美董座4槍　槍手阿里山落網
前海龍蛙兵「瑞士飛香港」失蹤！　陸委會：人不在香港

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

避免學童頻繁互動傳播腸病毒　保持手部衛生是預防第一道防線

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

數千信眾暗八香相隨　台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車　男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

全國直轄市第一！　桃園公務電動機車高達1559輛

八德到三重通勤更輕鬆　桃園市推728路線3/2日試辦上路

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

921震後媽祖託夢賜名　「嘜問阮吔名功德會」26年扶助個案逾千

壓力山大卻有近半人放心裡　南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

六都第一！桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

避免學童頻繁互動傳播腸病毒　保持手部衛生是預防第一道防線

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

數千信眾暗八香相隨　台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車　男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

全國直轄市第一！　桃園公務電動機車高達1559輛

八德到三重通勤更輕鬆　桃園市推728路線3/2日試辦上路

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

921震後媽祖託夢賜名　「嘜問阮吔名功德會」26年扶助個案逾千

壓力山大卻有近半人放心裡　南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

六都第一！桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

退休後研究當紅韓團　多頭總司令跨界投資演藝事業

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」網狂推1檔ETF

投資是數學加情緒！張錫練太極　揭密台積電驚人目標價

柾國拋「My Way」宣言！酒後吐真言槓公司　韓網正反意見炸鍋

籃籃直飛MLB春訓！20小時奔佛州應援鄭宗哲　高喊He’s from Taiwan

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

2027中共恐犯台！美CIA向蘋果輝達「機密簡報」　憂晶片供應鏈風險

何如芸的好勝心　曾不信經營不了婚姻

中國海警再闖金門海域還發影片　海巡強勢驅離：畫面是假的！

佐佐木朗希春訓實戰丟3分　速球破158公里、新武器「卡特球」奪K

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

地方熱門新聞

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

北市推「育兒減少工時計畫」南市府持續現行育兒友善政策

南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

台南鹽水蜂炮震撼登場南消警廣宣導安全裝備與守則

更多熱門

相關新聞

男霰彈槍射殺失智妻　冷血吐心聲：寧願坐牢

男霰彈槍射殺失智妻　冷血吐心聲：寧願坐牢

美國佛州一名男子被控冷血殺死83歲罹患失智症的妻子，他被捕時竟然告訴警方，他已經忍受對方的失智症太久，寧願去坐牢，也不願意再與現在的妻子相處。

85歲失智奶奶繪畫創作　女兒感動「重新找回母親」

85歲失智奶奶繪畫創作　女兒感動「重新找回母親」

8旬嬤誤報遭竊虛驚一場　警護送返家

8旬嬤誤報遭竊虛驚一場　警護送返家

87歲老父將身障兒推入溪中　檢方3萬交保

87歲老父將身障兒推入溪中　檢方3萬交保

大型研究曝：每天2杯咖啡「失智風險降18%」

大型研究曝：每天2杯咖啡「失智風險降18%」

關鍵字：

失蹤老人警察尋人失智症潮州警分局走失預防

讀者迴響

熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

快訊／輝達救全村！Q4財報亮眼　盤後漲逾3％

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面