好市多「優惠專案」悄悄變了！黑鑽卡會員：很失望　風向超意外

美式賣場好市多（Costco）先前才宣布，自4月1日調漲會員年費，就有會員敏銳發現，賣場的優惠專案也出現顯著變動，對他這類「愛趁打折時撿便宜」的消費者影響很大，抱怨福利縮水。然而，不少網友卻認為，「檔期長一點也好，可以給消費者充足的時間去買。」

優惠檔期拉長至四周 會員哀怨：福利縮水

網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」指出，自春季專案開始，優惠週期從原先的每兩周一次，延長為每四周一次。對於精打細算的會員而言，這意味著優惠品項變少，且以往兩周後就能再次購買的特價商品，如牛肉、雞肉等，現在因週期拉長，加上維持「限購一份」的規定，導致四周內僅能以特價購入一次，之後則須以原價買入。

原PO也忍不住直呼，「這種改變其實蠻讓人失望的，尤其是在被勸加入黑鑽卡之後。若維持四周期限，好市多應增加限購數量，或改回原有的兩周專案。」

大票網友反支持：比較多時間去買

針對檔期變動，部分網友表示，「合則續約，不合則剪卡，沒這麼難選」、「特價品項備貨不足，一樣買不到」、「二周一次特價，好用的貨架常空，現在搞成望梅止渴嗎？」「你觀察真仔細，給讚」。

不過，有更多人洗版回應，「檔期長一點也好，可以給消費者比較多時間去買」、「延長頻率可能有機會讓高單價商品特惠力度變大」、「一般消費者好像還好，每樣限購一份沒差」、「之前有人說兩周換一次太頻繁了」、「每樣限購都可以各一份，四周跟兩周有什麼差別」、「這個是專門在買這特價品的才有感吧？一般消費者好像還好」、「沒發現。可能這個頻率對我來說還好，因為我本來一個月就去1-2次而已」。

好市多回應：拉長優惠期便於會員採買

對此，好市多向《ETtoday新聞雲》記者提出三點回應。第一，對於每月到店採買一次的會員而言，可購買的優惠品項反而增加，且較長的檔期能讓忙碌的會員更容易掌握與安排採買。第二，維持限購機制是為了讓更多會員享有優惠，確保在延長的優惠期間內商品供應穩定。最後，賣場仍保有「Treasure Hunt」驚喜，許多未列入公開優惠本的商品仍待會員親自到場發現。

