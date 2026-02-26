　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「優惠專案」悄悄變了！黑鑽卡會員：很失望　風向超意外

▲▼好市多,Costco。（圖／記者施怡妏攝）

▲好市多。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）先前才宣布，自4月1日調漲會員年費，就有會員敏銳發現，賣場的優惠專案也出現顯著變動，對他這類「愛趁打折時撿便宜」的消費者影響很大，抱怨福利縮水。然而，不少網友卻認為，「檔期長一點也好，可以給消費者充足的時間去買。」

優惠檔期拉長至四周　會員哀怨：福利縮水

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」指出，自春季專案開始，優惠週期從原先的每兩周一次，延長為每四周一次。對於精打細算的會員而言，這意味著優惠品項變少，且以往兩周後就能再次購買的特價商品，如牛肉、雞肉等，現在因週期拉長，加上維持「限購一份」的規定，導致四周內僅能以特價購入一次，之後則須以原價買入。

原PO也忍不住直呼，「這種改變其實蠻讓人失望的，尤其是在被勸加入黑鑽卡之後。若維持四周期限，好市多應增加限購數量，或改回原有的兩周專案。」

▲▼好市多麵包 。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

大票網友反支持：比較多時間去買

針對檔期變動，部分網友表示，「合則續約，不合則剪卡，沒這麼難選」、「特價品項備貨不足，一樣買不到」、「二周一次特價，好用的貨架常空，現在搞成望梅止渴嗎？」「你觀察真仔細，給讚」。

不過，有更多人洗版回應，「檔期長一點也好，可以給消費者比較多時間去買」、「延長頻率可能有機會讓高單價商品特惠力度變大」、「一般消費者好像還好，每樣限購一份沒差」、「之前有人說兩周換一次太頻繁了」、「每樣限購都可以各一份，四周跟兩周有什麼差別」、「這個是專門在買這特價品的才有感吧？一般消費者好像還好」、「沒發現。可能這個頻率對我來說還好，因為我本來一個月就去1-2次而已」。

好市多回應：拉長優惠期便於會員採買

對此，好市多向《ETtoday新聞雲》記者提出三點回應。第一，對於每月到店採買一次的會員而言，可購買的優惠品項反而增加，且較長的檔期能讓忙碌的會員更容易掌握與安排採買。第二，維持限購機制是為了讓更多會員享有優惠，確保在延長的優惠期間內商品供應穩定。最後，賣場仍保有「Treasure Hunt」驚喜，許多未列入公開優惠本的商品仍待會員親自到場發現。

►澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳　大票人怒了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
龍恩傷退不得回歸！　呼聲最高遞補人選曝
蔣萬安育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市府：只是試
台積電工程師曝分紅「年薪挑戰300萬」！Google工程師羨
驚見「性奴訓練手冊、大量裸照」！　淫魔富商私藏清單曝光
李貞秀成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供
柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓李貞秀下台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓國人「北市1區域上班」被逼瘋　大票人秒懂：住32年也記不得

雲林麥寮「無地震帶」凌晨卻搖晃　專家認反常：短期內不會結束

彩繪大師操刀！太魯閣牌樓再現風華　錦文橋步道修復

台積電股價上漲「有什麼好開心」　他喊沒賣就沒賺！一票搖頭

刮刮樂最慘代價7000變0元！單身男曝「神山存股法」： 賺83萬

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

台鐵推「全壘打便當」應援WBC　3/2起限量14天販售

小孩摺菜單遭索480元！店家PO「印製費」道歉　網揪細節：不合理

育兒減1小時工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

去年國道7件酒毒駕A1事故「釀8死」　較前年增1倍

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

韓國人「北市1區域上班」被逼瘋　大票人秒懂：住32年也記不得

雲林麥寮「無地震帶」凌晨卻搖晃　專家認反常：短期內不會結束

彩繪大師操刀！太魯閣牌樓再現風華　錦文橋步道修復

台積電股價上漲「有什麼好開心」　他喊沒賣就沒賺！一票搖頭

刮刮樂最慘代價7000變0元！單身男曝「神山存股法」： 賺83萬

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

台鐵推「全壘打便當」應援WBC　3/2起限量14天販售

小孩摺菜單遭索480元！店家PO「印製費」道歉　網揪細節：不合理

育兒減1小時工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

去年國道7件酒毒駕A1事故「釀8死」　較前年增1倍

轉任聯邦租賃董事長　林智堅笑：工作當然自己找！新領域會全力以赴

韓國人「北市1區域上班」被逼瘋　大票人秒懂：住32年也記不得

雲林麥寮「無地震帶」凌晨卻搖晃　專家認反常：短期內不會結束

酷澎個資外洩！數發部：離職員工可取得資料庫　管理缺失依法裁處

蘇打綠馨儀相親化身「人間獵豹」！　狂吸30多人搶報名太狂

美媒看好中華隊小組第2晉級！點名張育成、徐若熙是關鍵

剛送別曹西平！　龍千玉感慨「無法一時放下」嘆：學會淡淡看待

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

刷牙還是臭！口中飄「3種味」內臟在求救　醫示警：恐數天內惡化

北韓罕見「無武器閱兵」！金正恩攜妻女出席　威脅嚴厲報復

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

生活熱門新聞

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

今全台30度！　228連假「北台灣變天」一圖看

女高中生替失智翁拉褲穿鞋　暖哭萬人

鄭明典曝1變化：春雨特徵出現

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

雨擴全台！　連假大變天

「交到女友前每天買一股台積電」　單身男一個月獲利翻倍

好市多「優惠專案」悄悄變了！會員：很失望　風向超意外

澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳

更多熱門

相關新聞

好市多上架「南霸天手搖店1神飲」　一票推

好市多上架「南霸天手搖店1神飲」　一票推

「茶之魔手」被封為南霸天連鎖手搖飲，就有網友表示，每次到中南部只要看到茶之魔手，一定會點上一杯「山楂烏龍」無糖微冰，沒想到最近竟然在好市多看到推出寶特瓶版本，讓他又驚又喜，好奇詢問「有人喝過了嗎？」貼文一出掀起熱議。

好市多買奇異果「踩雷了」　內行曝關鍵原因

好市多買奇異果「踩雷了」　內行曝關鍵原因

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

好市多起家厝搬家　傳6月中開幕

好市多起家厝搬家　傳6月中開幕

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

關鍵字：

好市多會員年費優惠檔期限購規定折扣變化

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面