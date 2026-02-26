數千信眾暗八香相隨　台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

▲台南東山碧軒寺迎佛祖回駕大典深夜登場，數千信眾陪伴正二媽下山。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」25日（農曆正月初九）晚間舉行回駕大典，26日凌晨0時13分正式起駕，恭送觀音佛祖「正二媽」返回東山碧軒寺，市長黃偉哲親自到場參與迎請儀式，在恭迎正二媽登轎安座後，虔誠恭送鑾轎啟程，並代表全體市民祈求新年平安順遂。



東山碧軒寺迎佛祖活動歷史悠久，迄今（2026年）已近200年，是東山、白河地區一年一度最重要的宗教盛事。每年農曆12月23日，信眾徒步循著古香路，翻越層層山嶺，護送正二媽回鑾火山碧雲寺過年；到了農曆正月初九深夜，再舉行回駕大典，眾人陪伴正二媽下山，在夜色與山嵐之間迎向晨曦，於正月初十回駕碧軒寺，完成年度信仰循環。



文資處指出，此項民俗因具高度歷史價值與獨特地方宗教文化特色，於2011年獲文化部登錄為「重要民俗」，成為國家級無形文化資產。其徒步古香路、夜間遶境與地方核心儀式，皆展現百年信仰脈絡與社群凝聚力。



今年回駕大典自火山碧雲寺啟程，全程23.4公里。數千名信眾匯聚山頭，手持「暗八香」、肩挑「馬草擔」、高舉火把，在漆黑山徑上串起綿延火光，如一條流動的信仰長河，點亮山林夜色，場面壯觀而莊嚴。



而回駕途中最具象徵意義的，莫過於進入東山前的「三換」儀式。隊伍行經莿桐崎、竹圍仔及中洲三地，分別舉行「換香」、「換花」與「換轎」。「換香」象徵香火延續、信仰不斷；「換花」代表祈求平安與生育；「換轎」則更換神轎，展現在地特色與虔誠心意。三項儀式交織成迎佛祖活動的核心精神，也見證百年香路的世代傳承。



黃偉哲表示，台南身為文化首都，在民俗類無形文化資產的登錄數量為全台之冠，無論市定或國家重要民俗，都展現深厚歷史底蘊。「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」不僅是地方盛事，更是國家級重要民俗，市府將持續全力支持與守護。新年伊始，也期盼在正二媽庇佑下，市民朋友平安順心、福運綿延。



一條走了近兩百年的山路，不只是遶境路線，更是一代代信眾用雙腳寫下的文化史。當火把在夜色中搖曳，那不是單純的光，而是信仰仍在、傳承未斷的證明。