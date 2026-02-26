捷運工地喋血！不爽主管刁難離職　前員工帶西瓜刀+折疊刀砍他

▲警方在現場查獲遺留的西瓜刀及摺疊刀。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區昨天（25日）下午驚傳持刀喋血案，復興、大勇路口一處工地！涉嫌持刀傷人的男子，是工地的前員工，因與主管發生嫌隙憤而離職，昨天持西瓜刀及摺疊刀前往理論，雙方爆發口角後，男子持摺疊刀劃傷主管，隨後逃離現場，警方隨後將男子逮捕，並朝傷害罪偵辦。

據了解，原本任職三峽捷運工程的26歲吳姓男子，與主管22歲官姓男子，因對工作上相關規定及細節想法不同，雙方多次溝通無效，日前憤而離職；但心生不滿的吳男，仍想向官男討個說法，昨天下午持西瓜刀及摺疊刀，返回捷運工地找官男，卻爆發激烈口角，吳男拿出預藏的折疊刀朝官男攻擊，並對其狂踹後離開。

▲吳男不滿前主管工作上刁難，持刀理論劃傷官男左耳。（圖／記者陸運陞翻攝）

工地其他工人發現，隨即報警處理，救護人員抵達，發現官男左耳有一處刀傷，左臂及額頭擦、挫傷，隨即消毒包紮後，送往恩主公醫院治療，所幸並無生命危險。警方抵達，在現場發現遺留的刀械，並隨後逮捕吳男；他坦承因對官男有怨恨才憤而行兇，警方偵訊後，依傷害罪移送新北地檢署偵辦。

▲吳男搭乘友人車前往工地找官男尋仇。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽分局分局長許再周強調，對於暴力行為絕不容忍，將持續展現快速反應與嚴正執法的決心，呼籲民眾遇有紛爭應理性溝通，以合法方式解決，避免衝突升高。