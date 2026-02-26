蔣萬安推「育兒減時」　羅智強讚邁出第一步：中央也該動起來

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市長蔣萬安宣布台北市將於3月1日率先全國推動「育兒減少工時計畫」。國民黨立委羅智強表示，「肯定萬安市長，現代政府應當育兒後盾」，不管是要解決少子化問題，或提升國家發展，現代政府都應該在育兒政策上扮演更多角色；同時呼籲行政院，最多資源的中央，也該積極和立委合作，主動和立委溝通，實際解決少子化問題，而不是連有沒有成立「少子化辦公室」？開會幾次？效益如何？都搞不清楚。

「肯定萬安市長，現代政府應當育兒後盾」，羅智強表示，他支持並肯定蔣萬安「不說說、真的做」，勇於邁出步伐，打造友善育兒環境。因為不管是要解決少子化問題，或提升國家發展，現代政府都應該在育兒政策上扮演更多角色，當父母育兒的後盾。

羅智強提到，台灣是現代進步的國家之一，但台灣現行的勞動條件跟政府支持生養的力道，卻遠遠落後許多先進國家，這就直接反映在周遭許多人「不敢生、不敢養」，也是台灣發生少子化嚴重，甚至變成「生不如死（死亡人數高於出生人數）」的因素之一。

羅智強說，他自己也常觀察在他的選區或台北市、其他城市等，許多年輕父母或考慮成為父母的族群，都為了如何平衡育兒和工作而多所苦惱。他認為，讓家庭生活與工作生活好好並存，是現代政府的責任，甚至對於現在的台灣來說，育兒或家庭政策的相關投入，不能只視為支出，而是應該優先的未來投資。

羅智強表示，所以這次看到台北市府參考包含韓國光州試辦育兒彈性工時等國際經驗，提出「育兒日減1小時工時」計畫，他認為是很好的第一步，「減少父母負擔、拿回時間安排主導權」等目標，都是正面的政策立意，事實上許多國家也早就在花心思支持育兒政策。

羅智強說，當然這項政策應還會經過調適與滾動檢討，但至少這是政府應有的表態，願意來承擔下一代的一些責任，而非放家長孤軍奮戰。他除繼續關注民眾需求，也會在立法院和中央部會積極討論，看能推動哪些能幫助父母減少負擔的相關政策，實質鼓勵年輕父母敢生、敢養。

羅智強呼籲行政院，地方政府都敢在侷促預算中為家長打算了，最多資源的中央，也該積極和立委合作，主動和立委溝通，實際解決少子化問題，而不是連有沒有成立「少子化辦公室」？開會幾次？效益如何？都搞不清楚。對於年輕父母與下一代，大家能做的更多，應該做的更多、必須做的更多。