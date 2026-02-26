吃麻油雞酒駕撞騎士害截肢　無照男被判關2年

記者黃翊婷／綜合報導

許姓男子有竊盜前科，去年2月間他在朋友家吃了摻有酒精的麻油雞，隔天一早無照騎車上路，卻撞上正在停等紅燈的騎士A男，對方傷勢嚴重，送醫後右下肢創傷性截肢。台中地院法官日前審理之後，依犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，因而致人重傷罪，判處許男有期徒刑2年。

▲許男吃麻油雞，卻在精神狀態受到酒精影響之後，仍無照騎車上路。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，許男2025年2月7日晚間10時許在朋友的住處吃了摻有酒精成分的麻油雞，隔天上午8時便騎乘機車上路，結果在台中市東區東光路與力行路的路口，不慎撞上正在停等紅燈的騎士A男，導致A男當場倒地。

警方獲報趕抵現場後，許男當場承認自己就是肇事人，經實施酒測，測得呼氣酒精濃度高達0.37mg/L。而受傷的A男送醫後，因傷勢嚴重，右下肢創傷性截肢。

台中地院法官表示，許男無視酒駕禁令，甚至無照騎車上路，進而發生車禍，導致A男受傷，雖然他已經坦承犯行，也表明有意願調解，但沒有錢可以賠償，最終依犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，因而致人重傷罪，判處他有期徒刑2年，全案仍可上訴。

