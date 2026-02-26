狼父戶外猥褻幼女！「隔褲摸私處」3分鐘　目擊者全拍下

▲北部1名噁心的父親竟拉著6歲大女兒的手撫摸自己生殖器。（示意圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

令人髮指！北部一名男子竟把歪念動到年僅6歲的親生女兒身上，自以為四下無人，隔著外褲撫摸女童私密部位，還強拉女童的手觸碰自己的生殖器，強制猥褻得逞，行徑惡劣。地檢署偵查終結後，依妨害性自主罪嫌提起公訴。

全案發生於去年某日下午，男子趁與女兒在戶外獨處時心生歹念，將手伸向女童褲子外側，隔著外褲撫摸其私密處，隨後再抓起女童的手觸碰自己生殖器，全程約3分鐘，未料整個過程遭人目擊。

檢警介入後，男子否認犯行，辯稱「只是拿她的手不小心碰到我的生殖器，沒有用手碰她」。然而，女童作證時明確表示「爸爸有摸我」，並坦言自己不喜歡爸爸。目擊證人也證稱，當時並非短暫接觸，而是持續約3分鐘，看得相當清楚。

檢警指出，女童的親友證稱，女童曾向她表示「爸爸有摸我私密處」；另有證人提供錄影畫面，清楚拍下被告在案發時地，以手隔著外褲撫摸女童外陰部，並持女童之手隔著外褲撫摸自己陰莖，相關畫面已製作勘驗筆錄附卷。

此外，檢察官為求謹慎更請醫院出具鑑定函文，認定女童敘述內容符合其年齡發展程度，智能與認知能力屬中等水準，具備基本表達及陳述能力，未見虛構情節。

檢方並援引最高法院100年度台上字第393號判決指出，所謂「猥褻行為」，係指性交以外，客觀上足以引起一般人性慾、主觀上足以滿足行為人性慾，並侵害他人性自主權之行為。又依刑法第224條規定，「違反被害人意願之方法」不限於強暴、脅迫等具體手段；若被害人未滿14歲，應從保護兒少立場寬廣解釋其意涵。

尤其未滿7歲之幼童尚無成熟之性自主決定能力，法律上對其保護標準更為嚴格，只要對其為猥褻行為，即屬違反其意願，不需另行證明有強暴或脅迫情形。檢方因此認定，被告涉犯刑法第224條之1、同法第222條第1項第2款之對未滿14歲女子犯強制猥褻罪嫌，依法提起公訴。

一、性侵害事件警語範例:

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。

(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。

(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。