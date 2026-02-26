成大連12年奪「企業最愛大學」榜首　淡江名列上市櫃公司首選私校

▲成大連續12年獲評選為企業最愛大學生榜首。（圖／成大提供）

大學學測成績單昨公布，台大幾乎是所有學子第一志願。但根據最新調查，成大生具備「耐操、好用」特質，連續12年奪下「企業最愛大學生暨實習生調查」寶座，台大穩居第二，陽明交大則位居第三名。在私立大學部分，逢甲大學獲得總榜第一名，淡江大學則是上市櫃公司首選私校。

《遠見雜誌》從2007年起進行「企業最愛大學生調查」，今年邁入第20年，調查涵蓋大眾傳播、商業、管理、法律、資訊科技、工程及製造、營建業、農林漁牧、醫衛生技、服務業等十大產業，今年來自企業界的有效問卷達2353份，並公布調查內容。

調查顯示，成功大學畢業生具備「耐操、好用、肯學習」特質，為企業界集體共識，也因此成大拿下總榜冠軍，創下12連霸紀錄，而且在上市櫃公司、非上市櫃公司、南部一般大學以及工程與製造業、營建業等類別都摘下全台第一。

台大穩居總榜亞軍，並在「醫衛生技業」評比獨占鰲頭，展現生醫領域的頂尖實力。而強強聯手後的陽明交大，則拿下總榜第三名，憑藉交大在電子、資通訊領域的優勢，陽明交大在「資訊科技業」評比也位居前三。

至於技職體系部分，調查顯示，技職雙雄的台灣科技大學，在總榜拿下技專校院第一，而台北科技大學則在「企業最愛實習生」拿下技專校院第一。

在私校部分，調查顯示，逢甲大學因為強調「為產業而教」，並與微軟、亞馬遜等國際大廠深度合作，拿下總榜私校第一名，另淡江大學獲得「上市櫃公司評比」的私校第一名。

