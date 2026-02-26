　
    • 　
>
成大連12年奪「企業最愛大學」榜首　淡江名列上市櫃公司首選私校

▲▼成功大學光復校區校景。（圖／成大提供）

▲成大連續12年獲評選為企業最愛大學生榜首。（圖／成大提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學測成績單昨公布，台大幾乎是所有學子第一志願。但根據最新調查，成大生具備「耐操、好用」特質，連續12年奪下「企業最愛大學生暨實習生調查」寶座，台大穩居第二，陽明交大則位居第三名。在私立大學部分，逢甲大學獲得總榜第一名，淡江大學則是上市櫃公司首選私校。

《遠見雜誌》從2007年起進行「企業最愛大學生調查」，今年邁入第20年，調查涵蓋大眾傳播、商業、管理、法律、資訊科技、工程及製造、營建業、農林漁牧、醫衛生技、服務業等十大產業，今年來自企業界的有效問卷達2353份，並公布調查內容。

▲▼《遠見雜誌》2026公布「企業最愛大學生調查」。（圖／遠見提供）

▲《遠見雜誌》公布「企業最愛大學生調查」。（圖／遠見提供）※點圖放大

調查顯示，成功大學畢業生具備「耐操、好用、肯學習」特質，為企業界集體共識，也因此成大拿下總榜冠軍，創下12連霸紀錄，而且在上市櫃公司、非上市櫃公司、南部一般大學以及工程與製造業、營建業等類別都摘下全台第一。

台大穩居總榜亞軍，並在「醫衛生技業」評比獨占鰲頭，展現生醫領域的頂尖實力。而強強聯手後的陽明交大，則拿下總榜第三名，憑藉交大在電子、資通訊領域的優勢，陽明交大在「資訊科技業」評比也位居前三。

至於技職體系部分，調查顯示，技職雙雄的台灣科技大學，在總榜拿下技專校院第一，而台北科技大學則在「企業最愛實習生」拿下技專校院第一。

在私校部分，調查顯示，逢甲大學因為強調「為產業而教」，並與微軟、亞馬遜等國際大廠深度合作，拿下總榜私校第一名，另淡江大學獲得「上市櫃公司評比」的私校第一名。

▲▼《遠見雜誌》2026公布「企業最愛大學生調查」。（圖／遠見提供）

▲《遠見雜誌》公布「企業最愛大學生調查」。（圖／遠見提供）

02/24 全台詐欺最新數據

268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

228連假全台濕答答　明後天中部以北防較大雨勢

去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳　大票人怒了

本世紀罕見巧合！元宵逢血月　民俗專家：「2族群」不宜太晚回家

成大連12年奪「企業最愛大學」榜首　淡江名列上市櫃公司首選私校

媽祖明起駕！北投慈后宮遶境交管懶人包　3路線教你閃車潮

台積電加持？寶山鄉音樂盛典「卡司被讚爆」　網驚：有夠猛

快訊／06:53台東外海4.1地震　最大震度2級

遺憾轉型正義成選舉口號　陳沂喊話賈永婕：別當他人利用工具

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉：願意退還

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

今全台30度！　228連假「北台灣變天」一圖看

女高中生替失智翁拉褲穿鞋　暖哭萬人

鄭明典曝1變化：春雨特徵出現

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

雨擴全台！　連假大變天

228連假變天！　連2波鋒面雨勢擴全台

陳沂喊話賈永婕：別成為他人利用工具

帳號被盜恐全沒！LINE教3步驟完成帳號健檢

2000元刮刮樂「1萬只中1000」！苦主：不敢相信

美國《新聞周刊》（Newsweek）與數據平台Statista合作公布「2026全球最佳醫院」排名，今年台灣有2家醫院入選250強名單，其中台北榮民總醫院排名第174名，較去年上升34名；台大醫院則再次進榜入列第249名。對此，北榮院長陳威明說，台灣的醫療水準並不輸給其他國家，希望未來能看到更多台灣醫院進榜，讓世界看見台灣醫療的實力。

考進國安局遭退訓！台大高材生「揭情報員個資」

紅崴科技攜手成大再啟研究深化「信息能」優化運動表現

台大碩班「資工AI聯招」1375人搶報名　錄取率僅5.3%

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

快訊／輝達救全村！Q4財報亮眼　盤後漲逾3％

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

