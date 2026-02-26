　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃暐瀚喊話：在野黨當然可以「反綠」　但不要亂反變成「反台灣」

▲黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）

▲黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨24日舉辦立法實務研討會，立法院長韓國瑜致詞時，以「薄紙沾水貼住人口鼻」最後死無痕跡的故事，提醒黨團要思考，大家有沒有這樣一張一張紙，包住口鼻的危機，「如果我們一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌」？對此，媒體人黃暐瀚25日表示，在野黨當然可以「反綠」，但反綠不要亂反，擦槍走火，變成「反台灣」。韓國瑜明顯看到了這一點，所以才會苦口婆心，勸說藍委，不要擋軍購，應該付委審查。

針對韓國瑜近日示警國民黨「窒息危機」，黃暐瀚先是認為，聽完這段話，韓院長應該跟他一樣，認為特別軍購條例「應該付委審查」，甚至直指擋軍購恐讓國民黨「四面楚歌」，就像過去清朝宮內老太監，用濕紙片悶死人驗無傷一樣，提醒藍營立委注意。所以，韓院長也要變成綠國瑜了嗎？

此言論引起討論後，黃暐瀚再度表示，上一篇「綠國瑜」短文引起討論，居然有人（故意）誤解他在酸韓院長。

黃暐瀚表示，怎麼會是在酸韓院長呢？韓院長苦口婆心，希望藍營想一想，擋軍購這件事會對藍營自己造成什麼傷害？會不會弄到最後「四面楚歌」？韓國瑜要的是「付委審查」，之前蔣萬安市長也是要「嚴審軍購」，被誤導的網友看不懂就算了，稍懂政治的，甚至就是立委的，怎麼會不知道，把案子擋在程序委員會「不排案」，就根本不可能開始「審查」。

黃暐瀚指出，3月6日要付委了，之後進到委員會，然後回大院「二讀、三讀」，通過最後的特別條例版本之後，確定可動用的最高預算（1.25兆或其他金額），之後政院會再把「軍購預算」再送到立院。然後同樣的步驟「程序委員會排案、送大院、付委、委員會討論、回大院二讀、三讀」。

黃暐瀚直言，這麼嚴謹的過程，有些人說第一關在週二中午程委「排案」就叫「放行」？這已經不是不懂立院，而是根本亂講了。

接著，黃暐瀚強調，藍綠白不管誰執政，就好好規劃軍購；不管誰在野，就好好審軍購，把不合理的、浪費的、不需要的，甚至違法的，都抓出來，這是在野黨監督的責任。

黃暐瀚認為，在野黨當然可以「反綠」，但反綠不要亂反，擦槍走火，變成「反台灣」。韓國瑜院長明顯看到了這一點，所以才會苦口婆心，勸說藍委，不要擋軍購，應該付委審查。

黃暐瀚表示，不管誰執政，台灣都需要國防，需要厚植軍備，需要保護自己的能力。再說一次：反綠、反藍、反白，都可以，但千萬不要「反台灣」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　向佐2兄弟不得繼承
快訊／龍恩確定退出WBC中華隊！
快訊／00940重回10元發行價！　自救會喊「珍重再見」
檢察官放高利貸變錢莊大亨！　前妻、女密友清純正面曝
快訊／轟醫美董座4槍　槍手阿里山落網
前海龍蛙兵「瑞士飛香港」失蹤！　陸委會：人不在香港

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國海警再闖金門海域還發影片　海巡強勢驅離：畫面是假的！

蔣萬安推「育兒減工時」　許淑華曝問題：上網查資料變首都政策？

蔣萬安推「北市育兒減少工時」　申請條件流程一次看

賴清德財產申報曝！存款231萬、仍有742萬房貸　新購入基金1190萬

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

蔣萬安推「育兒減時」　羅智強讚邁出第一步：中央也該動起來

黃暐瀚喊話：在野黨當然可以「反綠」　但不要亂反變成「反台灣」

蔣萬安「育兒減工時」新政　專家提2原因需求不大：周休三日更好

藍白合最新進度　鄭麗文：新竹市優先支持現任市長高虹安

北市全國首推「育兒減少工時」　誰適用、補助方式一次看

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

中國海警再闖金門海域還發影片　海巡強勢驅離：畫面是假的！

蔣萬安推「育兒減工時」　許淑華曝問題：上網查資料變首都政策？

蔣萬安推「北市育兒減少工時」　申請條件流程一次看

賴清德財產申報曝！存款231萬、仍有742萬房貸　新購入基金1190萬

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

蔣萬安推「育兒減時」　羅智強讚邁出第一步：中央也該動起來

黃暐瀚喊話：在野黨當然可以「反綠」　但不要亂反變成「反台灣」

蔣萬安「育兒減工時」新政　專家提2原因需求不大：周休三日更好

藍白合最新進度　鄭麗文：新竹市優先支持現任市長高虹安

北市全國首推「育兒減少工時」　誰適用、補助方式一次看

投資是數學加情緒！張錫練太極　揭密台積電驚人目標價

柾國拋「My Way」宣言！酒後吐真言槓公司　韓網正反意見炸鍋

籃籃直飛MLB春訓！20小時奔佛州應援鄭宗哲　高喊He’s from Taiwan

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

2027中共恐犯台！美CIA向蘋果輝達「機密簡報」　憂晶片供應鏈風險

何如芸的好勝心　曾不信經營不了婚姻

中國海警再闖金門海域還發影片　海巡強勢驅離：畫面是假的！

佐佐木朗希春訓實戰丟3分　速球破158公里、新武器「卡特球」奪K

桃園公車癡漢「包住國中女」猥褻射精　自爆還有2女被害

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

【沒有媽媽的小獼猴】Panchi抱著娃娃找安全感　還愛黏著飼養員❤

政治熱門新聞

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

賴清德財產申報曝！存款231萬、仍有742萬房貸　新購入基金1190萬

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

台北燈節展《這裡是上海》　民眾抗議：這裡是台灣

北市推育兒減少工時　補助方式一次看

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

吳欣岱喊走3分鐘就該有吸菸區　Cheap直言做法極端：廁所都沒這麼多

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

蔣萬安「育兒減工時」新政　專家提2原因需求不大

拚藍白合　鄭麗文：新竹市支持高虹安

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

NCC防詐新制　隱碼來電7秒提醒上路

綠高雄市議員初選「小港6搶3」激戰

更多熱門

相關新聞

別用2045的幻象　掩蓋全面執政下的台中失落

別用2045的幻象　掩蓋全面執政下的台中失落

最近綠營側翼排山倒海地攻擊江啟臣，指責他拜會星宇航空是在「收割政績」，這種指控不僅荒謬，更顯得心虛。真正該被送上檢驗台的，是民進黨在中央全面執政多年後，交給台中人的機場發展成績單。既然側翼強調機場建設是中央的功勞，那大家就該理直氣壯地問一句，既然權力、預算、航權全都在交通部手裡，為什麼台中國際機場的完整升級，竟然要讓市民等到 2045 年？

用「對等」來包裝　台灣還剩多少自主

用「對等」來包裝　台灣還剩多少自主

徐巧芯親說明「芯版」軍購特別條例　編8700億買愛國者等武器

徐巧芯親說明「芯版」軍購特別條例　編8700億買愛國者等武器

228事件79週年　賴清德：沉默會讓竄改歷史者有可趁之機

228事件79週年　賴清德：沉默會讓竄改歷史者有可趁之機

搭計程車反被司機捐400元　李四川還原過程

搭計程車反被司機捐400元　李四川還原過程

關鍵字：

黃暐瀚韓國瑜國民黨民眾黨軍購民進黨

讀者迴響

熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

快訊／輝達救全村！Q4財報亮眼　盤後漲逾3％

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面