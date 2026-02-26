快訊／台南永康大灣路鐵皮屋突竄火舌　8分鐘內撲滅幸無人傷亡

▲台南永康區大灣路一處一層鐵皮建物26日上午發生火警，現場一度全面燃燒。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市永康區大灣路26日上午驚傳住宅火警！一處一層樓鐵皮建築物突然竄出火煙，火勢一度全面燃燒，所幸消防人員迅速到場壓制，從出水到撲滅僅約2分鐘，整起火警未造成人員傷亡，燃燒面積約3平方公尺。

台南市消防局指出，26日上午8時13分接獲報案，指永康區大灣路發生住宅火警。復興車組於8時17分率先抵達現場，回報為一樓鐵皮建物有明火竄出，現場無人員受困，但已呈現全面燃燒狀態。

消防人員於8時20分佈水線出水搶救，火勢在上午8時21分即獲控制，並於8時22分完全撲滅，整體搶救過程迅速確實。此次共出動消防車輛12車、警消27人。

據了解，該處建物為一層鐵皮構造，現場有租賃關係，起火時無人受困，燃燒面積約3平方公尺。雖然火勢看似猛烈，但因發現及時、通報迅速，加上消防人員反應得當，未讓火勢擴大延燒。

消防局表示，詳細起火原因及責任歸屬仍需由火災調查人員進一步鑑定。轄區分隊後續也將針對周邊住戶加強防火宣導，提醒民眾定期檢查電線電器、避免堆放易燃物於鐵皮建物內部，並養成隨手關閉電源的習慣，以降低火災發生風險。