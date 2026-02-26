澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳　大票人怒了

▲日本東京澀谷十字路口。（圖／記者許宥孺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台灣媽媽近日帶著國小女兒前往東京澀谷知名十字路口打卡；怎料，竟遭到一名日本女子蓄意衝撞，當場狠摔在地。影片曝光後，大票網友留言撻伐該女行徑，也引發對日本「撞人族」的熱烈討論。

澀谷街頭驚魂 藍衣女疑「瞄準」孩童狠撞

從影片可見，事發當時澀谷十字路口人潮眾多，小女孩正蹦蹦跳跳、開心地準備拍照，結果一名身穿天藍色長版大衣的女子快速走近，接著從小女孩後方用力推擠，害她失足跌倒。

不少人細看畫面發現，該名藍衣女子前方尚有大段行走空間，卻疑似從遠處就「瞄準」目標，不僅瞪著女孩故意撞上去，甚至出現疑似「用腳用力踢」的蓄意攻擊行為。

一票人看完憤怒直言，這並非單純推擠，而是針對弱小孩童的主動攻擊，行為非常可恥丟臉。

▲網友發現，該女一開始就瞄準妹妹了。（圖／翻攝自Threads）

日本「撞人族」現蹤？專挑弱小洩憤

對此，有內行人直言，日本確實存在所謂的「撞人族」。這類人多為壓力巨大的上班族，習慣挑選看起來好欺負的女人、小孩或老人進行攻擊，以此釋放壓力。

部分網友指出，由於澀谷常有外國遊客停在路中間拍照、跳舞，擋住通勤動線，導致部分極端日本人將不滿轉嫁到無辜遊客身上，而這名小女孩便不幸成了攻擊目標。

還有苦主透露，「我上次去大阪，在溫泉前的販賣機就遇到，故意來撞我女兒，我看到瞬間用肩膀用力頂回去，對方停下來看我，我就用挑釁的眼神看對方，然後她就默默走了。」

大票網友怒了：真的很垃圾

對於小女孩的遭遇，大批網友感到心疼又憤怒，「她就是故意撞的，還刻意肘擊撞到的人」、「這女的從很遠就瞄準妹妹了，真的很垃圾」、「遊客的行為也許擾人，但故意撞人的日本人非常失格」、「光看眼睛就知道不是什麼好人！爛死了」。

不過，也有人提出不同看法，表示「站在馬路上不走，真的很迷惑」、「日本人每分每秒都盡力不去影響別人，而這些遊客卻在無時無刻在挑戰他們的底線」。

然而，這類言論立刻被反駁，台灣網友忍不住怒回，「只要紅燈時不在路上就好了，為什麼會檢討受害者？」「那些說這種拍照行為很有問題的人，可以看一下：澀谷十字路口永遠都有外國人拍照，我也困擾過，但這也不是攻擊人的合理原因吧」、「我不相信這種老害敢去撞白人小孩」。