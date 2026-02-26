　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳　大票人怒了

▲日本東京澀谷十字路口。（圖／記者許宥孺攝）

▲日本東京澀谷十字路口。（圖／記者許宥孺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台灣媽媽近日帶著國小女兒前往東京澀谷知名十字路口打卡；怎料，竟遭到一名日本女子蓄意衝撞，當場狠摔在地。影片曝光後，大票網友留言撻伐該女行徑，也引發對日本「撞人族」的熱烈討論。

澀谷街頭驚魂　藍衣女疑「瞄準」孩童狠撞

[廣告]請繼續往下閱讀...

從影片可見，事發當時澀谷十字路口人潮眾多，小女孩正蹦蹦跳跳、開心地準備拍照，結果一名身穿天藍色長版大衣的女子快速走近，接著從小女孩後方用力推擠，害她失足跌倒。

不少人細看畫面發現，該名藍衣女子前方尚有大段行走空間，卻疑似從遠處就「瞄準」目標，不僅瞪著女孩故意撞上去，甚至出現疑似「用腳用力踢」的蓄意攻擊行為。

一票人看完憤怒直言，這並非單純推擠，而是針對弱小孩童的主動攻擊，行為非常可恥丟臉。

▲網友發現，該女一開始就瞄準妹妹了。（圖／翻攝自Threads）

▲網友發現，該女一開始就瞄準妹妹了。（圖／翻攝自Threads）

日本「撞人族」現蹤？專挑弱小洩憤

對此，有內行人直言，日本確實存在所謂的「撞人族」。這類人多為壓力巨大的上班族，習慣挑選看起來好欺負的女人、小孩或老人進行攻擊，以此釋放壓力。

部分網友指出，由於澀谷常有外國遊客停在路中間拍照、跳舞，擋住通勤動線，導致部分極端日本人將不滿轉嫁到無辜遊客身上，而這名小女孩便不幸成了攻擊目標。

還有苦主透露，「我上次去大阪，在溫泉前的販賣機就遇到，故意來撞我女兒，我看到瞬間用肩膀用力頂回去，對方停下來看我，我就用挑釁的眼神看對方，然後她就默默走了。」

大票網友怒了：真的很垃圾

對於小女孩的遭遇，大批網友感到心疼又憤怒，「她就是故意撞的，還刻意肘擊撞到的人」、「這女的從很遠就瞄準妹妹了，真的很垃圾」、「遊客的行為也許擾人，但故意撞人的日本人非常失格」、「光看眼睛就知道不是什麼好人！爛死了」。

不過，也有人提出不同看法，表示「站在馬路上不走，真的很迷惑」、「日本人每分每秒都盡力不去影響別人，而這些遊客卻在無時無刻在挑戰他們的底線」。

然而，這類言論立刻被反駁，台灣網友忍不住怒回，「只要紅燈時不在路上就好了，為什麼會檢討受害者？」「那些說這種拍照行為很有問題的人，可以看一下：澀谷十字路口永遠都有外國人拍照，我也困擾過，但這也不是攻擊人的合理原因吧」、「我不相信這種老害敢去撞白人小孩」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　向佐2兄弟不得繼承
快訊／龍恩確定退出WBC中華隊！
快訊／00940重回10元發行價！　自救會喊「珍重再見」
檢察官放高利貸變錢莊大亨！　前妻、女密友清純正面曝
快訊／轟醫美董座4槍　槍手阿里山落網
前海龍蛙兵「瑞士飛香港」失蹤！　陸委會：人不在香港

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

228連假全台濕答答　明後天中部以北防較大雨勢

去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳　大票人怒了

本世紀罕見巧合！元宵逢血月　民俗專家：「2族群」不宜太晚回家

成大連12年奪「企業最愛大學」榜首　淡江名列上市櫃公司首選私校

媽祖明起駕！北投慈后宮遶境交管懶人包　3路線教你閃車潮

台積電加持？寶山鄉音樂盛典「卡司被讚爆」　網驚：有夠猛

快訊／06:53台東外海4.1地震　最大震度2級

遺憾轉型正義成選舉口號　陳沂喊話賈永婕：別當他人利用工具

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉：願意退還

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

228連假全台濕答答　明後天中部以北防較大雨勢

去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳　大票人怒了

本世紀罕見巧合！元宵逢血月　民俗專家：「2族群」不宜太晚回家

成大連12年奪「企業最愛大學」榜首　淡江名列上市櫃公司首選私校

媽祖明起駕！北投慈后宮遶境交管懶人包　3路線教你閃車潮

台積電加持？寶山鄉音樂盛典「卡司被讚爆」　網驚：有夠猛

快訊／06:53台東外海4.1地震　最大震度2級

遺憾轉型正義成選舉口號　陳沂喊話賈永婕：別當他人利用工具

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉：願意退還

投資是數學加情緒！張錫練太極　揭密台積電驚人目標價

柾國拋「My Way」宣言！酒後吐真言槓公司　韓網正反意見炸鍋

籃籃直飛MLB春訓！20小時奔佛州應援鄭宗哲　高喊He’s from Taiwan

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

2027中共恐犯台！美CIA向蘋果輝達「機密簡報」　憂晶片供應鏈風險

何如芸的好勝心　曾不信經營不了婚姻

中國海警再闖金門海域還發影片　海巡強勢驅離：畫面是假的！

佐佐木朗希春訓實戰丟3分　速球破158公里、新武器「卡特球」奪K

桃園公車癡漢「包住國中女」猥褻射精　自爆還有2女被害

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

生活熱門新聞

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

今全台30度！　228連假「北台灣變天」一圖看

女高中生替失智翁拉褲穿鞋　暖哭萬人

鄭明典曝1變化：春雨特徵出現

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

雨擴全台！　連假大變天

228連假變天！　連2波鋒面雨勢擴全台

陳沂喊話賈永婕：別成為他人利用工具

帳號被盜恐全沒！LINE教3步驟完成帳號健檢

2000元刮刮樂「1萬只中1000」！苦主：不敢相信

更多熱門

相關新聞

澀谷明年要求便利商店「加裝垃圾桶」

澀谷明年要求便利商店「加裝垃圾桶」

許多人到日本旅遊時常會遇到一個問題，就是他們公共垃圾桶數量非常少，有時候可能拿著垃圾逛了一整路都找不到地方丟，而這也衍生出亂丟垃圾造成環境髒亂的問題。東京都澀谷區為了改善亂丟垃圾的問題，宣布明年第一季開始將強制要求便利商店、販售可外帶餐飲的店家必須設置讓顧客使用的垃圾桶，同時將對亂丟垃圾者開罰。

唱TWICE歌遭客罵！老闆反擊「愛周子瑜不行喔」再嗆1句

唱TWICE歌遭客罵！老闆反擊「愛周子瑜不行喔」再嗆1句

櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男！

櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男！

即／澀谷商場Hikarie遭噴催淚噴霧　11人不適

即／澀谷商場Hikarie遭噴催淚噴霧　11人不適

高雄街頭變格鬥場！2男大白天為2千元開打

高雄街頭變格鬥場！2男大白天為2千元開打

關鍵字：

澀谷撞人族日本暴力台灣女童街頭衝突

讀者迴響

熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

快訊／輝達救全村！Q4財報亮眼　盤後漲逾3％

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面