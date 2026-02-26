霍金捲入淫魔案？比基尼女郎左右相伴「家屬怒揭真相」

▲霍金與2名比基尼女子的照片，出現在艾普斯坦檔案中。（圖／翻攝美國司法部）



記者吳美依／綜合報導

美國司法部最新公布的艾普斯坦（Jeffrey Epstein，又譯愛潑斯坦）檔案顯示，英國已故理論物理學家霍金（Stephen Hawking）的名字被提及至少250次，他被2名比基尼女子左右環繞的照片也被曝光。不過，霍金家屬已經駁斥他捲入案件的臆測。

霍金名字被提及 現身多張照片

在最受關注的一張照片中，霍金沒戴眼鏡，手持紅色雞尾酒，躺在日光浴躺椅上。他左右兩側的比基尼女子，也高舉酒杯面向鏡頭。在其他照片中，霍金與其他科學家共同出席烤肉聚會，並且登上潛水艇觀賞海中景象。

美國司法部並未指出這些照片的拍攝日期與地點，但其他檔案內容指出，霍金曾於2006年3月參加一場由艾普斯坦贊助並主辦的科學會議，地點在加勒比海聖托馬斯島（St. Thomas）上，距離艾普斯坦惡名昭彰的私人島嶼不遠。5個月後，艾普斯坦才因招募未成年人賣淫，在佛州被起訴。

▼霍金出現在烤肉聚會上。（圖／翻攝美國司法部）

吹哨者曾點名霍金 他未被指控

艾普斯坦案最知名受害者、已於2025年輕生的朱弗里（Virginia Giuffre）曾宣稱，霍金參加過維京群島上的「未成年人性狂歡派對」。艾普斯坦2015年1月12日致信前女友兼共犯麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）提到，他願意懸賞高額獎金，給任何能夠推翻朱弗里指控的人，其中特別點名「霍金參加未成年性狂歡派對」的說法。

值得注意的是，雖然霍金在整份檔案中被提及至少250次，但從未被正式指控任何不法行為。

霍金家屬解釋 比基尼女子身分曝光

霍金家屬已出面解釋，照片中2名女子是霍金長期照護團隊成員，只是在海島度假的情況下，才會穿著比基尼。

▼霍金登上潛水艇觀賞。（圖／翻攝美國司法部）



霍金家屬聲明，「霍金教授在20世紀對物理學做出重大貢獻，同時也是運動神經元疾病（俗稱漸凍人症）存活最久的患者，這種疾病讓他必須仰賴呼吸器、語音合成器、輪椅和全天候醫療照護。任何暗示他有不當行為的說法，都是錯誤且極度牽強的。」

霍金家族一名代表25日也向《每日郵報》表示，2名比基尼女子是來自英國的霍金長期照護團隊成員，既非陌生人，也與任何不當行為無關。他還提到，這些照片是2006年在聖托馬斯島的麗思卡爾頓大飯店（Ritz Carlton Hotel）拍攝，霍金在一場量子宇宙學演講後的度假期間，拍攝了這張照片。

這位傳奇物理學家與早發性肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）搏鬥了50年後，於2018年以76歲高齡辭世，1年後的2019年，艾普斯坦被捕並在獄中身亡。

驚見「性奴訓練手冊」！淫魔富商私藏清單曝光 犯罪電腦去向成謎