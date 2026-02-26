最後通牒倒數！第3輪核談判　美加碼制裁、伊朗傳將讓步

▲川普特使魏科夫、伊朗首席談判代表阿拉奇。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國與伊朗26日將在瑞士日內瓦展開第3輪核談判，美國總統川普強調更傾向外交手段，但美國財政部同時祭出最新制裁，德黑蘭預期做出更多讓步，但同樣堅持和平使用核技術的權利。

第3輪談判登場 美伊間接對話

美伊本月重啟核談判，旨在解決雙邊長達數十年的核爭端，並且避免新一波美軍攻擊。華府、以色列與西方國家認為，德黑蘭的核計畫旨在打造核武，但伊朗對此予以否認。

《路透社》引述一名美國官員說法報導，美國將派出總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner），透過阿曼外長居中協調，與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）進行間接對話。

除此之外，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）預計也將出席討論。

▼川普將美軍航空母艦「福特號」派往中東。（圖／達志影像／美聯社）



川普雙管齊下 華府最新制裁

川普19日下達最後通牒，要求伊朗在10至15天內達成協議，否則將會發生「非常糟糕的事情」。他24日又在國情咨文演說中概述了可能攻擊伊朗的理由，宣稱更傾向透過外交手段解決問題，但絕不容許德黑蘭擁有核武。

美國副總統范斯（JD Vance）25日接受《福斯新聞》訪問時重申川普觀點。同日，美國財政部對超過30個個人、實體及網絡實施制裁，理由是他們協助伊朗進行非法石油銷售、彈道飛彈及武器生產，有助於伊斯蘭革命衛隊、伊朗國防部及武裝部隊後勤部門，獲取生產彈道飛彈等武器所需要的材料及設備。

目前美軍在中東集結大規模兵力，引發了更大範圍區域衝突的擔憂。而去年6月與以色列聯手空襲伊朗核設施時，德黑蘭揚言若再遭攻擊必將猛烈報復。

▼哈米尼面臨36年最大執政挑戰。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗捍衛核權利 傳有最新讓步

《路透社》22日報導，德黑蘭正提出最新讓步條件，換取解除制裁以及承認其鈾濃縮權利，希望藉此避免美國攻擊。不過一名伊朗高官透露，雙方在制裁解除的範圍及順序方面存在嚴重分歧。

阿拉奇24日則在社群平台X發文強調，伊朗的目標是達成一項公平且迅速的協議，但絕不放棄和平使用核技術的權利，「協議觸手可及，但前提是必須優先採取外交手段」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）正面臨執政36年以來最大危機，國內經濟在制裁重壓下苦苦掙扎，今年1月更爆發大規模反政府示威，他則下令血腥鎮壓。