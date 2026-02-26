疑助密友詐貸4千萬！前經理百萬交保　他喊：金管會好好檢討永豐

▲永豐銀資深女經理涉嫌幫密友詐貸4千萬，北檢諭知百萬交保。（圖／記者劉昌松翻攝，下同）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

永豐銀行張姓前資深經理2021年間，疑似明知光電系統商裕田集團以虛假出貨交易來詐貸4千多萬元，卻放水核貸放款，造成永豐銀行損失，犯行曝光後，張女遭銀行記過免職。台北地檢署25日針對此案搜索裕田集團謝姓負責人、張女等5人住處，26日凌晨諭令張女、謝男等人以30至100萬元不等金額交保。

據了解，裕田集團謝姓負責人、王姓合夥人在2024年間曾因捲入台蠟公司負責人林哲印違法放貸7.7億元弊案，遭嘉義地檢署提起公訴，當時謝、王2人還遭指控，另外以假交易向永豐銀行詐貸6.4億元。

根據檢方調查，謝男、王男涉嫌在2020年至2021年間，先辦理人頭公司假增資後，再由人頭公司簽定虛偽的光電設備採購合約，謝男再持銷貨證明透過「密友」張女向銀行申貸。

檢方25日針對謝男、張女、王男等5人住處進行搜索，並通知相關被告到案，26日凌晨3時許諭知張女、謝男、王男分別以100萬元、80萬元、100萬元金額交保，3人均限制出境出海，另外，裕田集團出納、會計等人則以50萬元、30萬元金額交保。

辦保的過程中，張女先辦好自己交保程序，隨後要替好友謝男辦保時，卻因帳戶餘額不足，2人拖至清晨5時許才步出北檢，謝男情緒激動表示，「永豐涉嫌那個違法，不要說都是我們太陽能業者的不對。其實永豐為了業績，而叫業務去說，你可以去開假發票套貸，就是不用看金流。金管會有可能就是要去好好檢討一下永豐！」

而當媒體詢問他與張女是否有不正常關係時，謝男隨即不發一語快步上車，並示意躲在遠處的張女上車，張女隨後緊拉帽簷，由快步改為小跑步會合，2人共乘一台計程車離開。