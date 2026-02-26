26歲女「激戰400男」懷孕尋生父　參加男同志出面：挺可怕的

▲英國AV女優邦妮。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox，下同）

記者葉國吏／綜合報導

英國26歲情色網美邦妮（Bonnie Blue）日前激戰400名男子結果懷孕，其中一位參與者「同志網紅」出面受訪坦言，雖然當初只是好玩，但想到有四百分之一的機率當爸，還是感到很可怕。

同志網紅傑克（Jak White），近期接受英國《每日星報》（The Daily Star）訪問，承認自己曾參與邦妮在倫敦豪宅舉辦的「繁衍任務」。他回憶當天大約有15至20人在房間內，其他人則在門外排隊等候。

傑克描述，當時所有參與者都戴著滑雪面罩隱藏身分，並在行動前接受口腔拭子檢測。雖然現場氣氛奇特，參與者來自各行各業，但當時大家都沒料到這項計畫竟然會「鬧出人命」，直到邦妮日前正式宣布受孕成功的消息。

排卵期繁衍任務成真 驚人受孕過程曝光

對於可能成為孩子的生父，傑克表達了內心的掙扎與擔憂。他表示雖然在經濟上能夠支應，且若真的「中獎」也會負起責任與邦妮共同撫養，但想到人生節奏可能因此產生翻天覆地的變化，還是讓他覺得這一切發展得令人心驚膽顫。

目前邦妮尚未公布具體的DNA檢測時程，但已預告會將尋親過程記錄下來。隨著孩子即將出生，這場由排卵期激戰引發的風波，不僅僅是娛樂新聞，更成了英國街頭巷尾議論紛紛的奇聞軼事。