帶空氣槍參觀總統府被安檢抓包　粗心男獲不罰

記者黃翊婷／台北報導

男子阿豪（化名）今年年初參加總統府參觀活動，卻在接受安檢時，被發現包包內有一把空氣槍，因而被警方依違反《社會秩序維護法》移送法辦。不過，台北地院簡易庭法官認為，阿豪沒有把空氣槍拿出來展示，也沒有造成驚擾、危害公眾安全秩序的情形，日前裁定不罰。

▲阿豪帶空氣槍參觀總統府，險些因此挨罰。（資料照／記者林敬旻攝）

判決書中記載，警方移送意旨指出，阿豪今年1月底參加總統府參觀活動，在安檢門接受安檢時，被安檢人員發現隨身包包內有一把外型與真槍相仿的空氣槍（無彈匣、子彈），於是予以扣押。警方認為阿豪違反社維法第65條第3款，因此將他依送法辦。

不過，台北地院簡易庭法官表示，社維法第65條第3款規定，「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰」，但還要考量到攜帶時間、地點、言行舉止等因素，若認定有足以驚擾、危害公共安全之虞的情形，才能以此規定處罰。

法官指出，阿豪當時只是將空氣槍將放在隨身包包內，並無拿出來展示，難以認定有造成驚擾、危害公眾安全秩序的情形，顯然與「有危害安全之虞」的構成要件不符，自然無法依上述規定裁處，最終裁定不罰，全案仍可抗告。