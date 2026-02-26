黃仁勳：Agentic AI「ChatGPT時刻」來臨　輝達算力需求全面爆發

▲黃仁勳。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報會議備受關注，執行長黃仁勳表示，Agentic AI的「ChatGPT時刻」已經到來，企業級AI應用已進入全面爆發階段，全球對訓練與推論算力的需求以超乎預期的速度成長。

估本季營收780億美元

輝達預估2027財年Q1營收將達780億美元（約新台幣2.44兆元），誤差2％，主要成長動能來自資料中心業務；展望未納入中國資料中心算力收入。毛利率預估約75％，全年可望維持在70％中段水準。

深化與OpenAI等模型開發商合作

黃仁勳指出，公司本季深化與多家前沿模型開發商合作，包括OpenAI、Meta與Anthropic。OpenAI最新GPT-5.3 Codex已在Grace Blackwell與NVL 72系統完成訓練與推論，並於輝達內部大規模部署，「我們的工程師非常喜歡它」，雙方正接近進一步合作。

Meta正擴大AI訓練規模，採用輝達CPU與Spectrum-X Ethernet架構；輝達也宣布對Anthropic投資100億美元（約新台幣3150億元），後者將在Grace Blackwell與下一代Vera Rubin系統進行訓練與推論。

Agentic AI的ChatGPT時刻到來

黃仁勳表示，Anthropic的代理型AI平台與OpenAI相關技術推動企業導入AI，「Agentic AI的ChatGPT時刻已經到來。」他形容企業需求如同「水壩潰堤般湧現」，算力需求快速攀升。

此外，輝達已與Grok簽訂非獨家授權協議，取得其低延遲推論技術，並有工程團隊加入。黃仁勳指出，此策略類似過去收購Mellanox，將透過整合技術強化架構效能。

公司正為Grace Blackwell向Vera Rubin架構轉換做準備，相關進展將於下月GTC大會說明。整體而言，在未計入中國資料中心收入下，輝達仍展現成長動能；黃仁勳強調，AI基礎設施正進入大規模擴張階段。