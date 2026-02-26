　
社會 社會焦點 保障人權

基隆檢察官涉放高利貸「月收375萬」　凌晨聲押

▲基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌放高利貸，遭檢方搜索。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌放高利貸遭聲押。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌放高利貸，透過前妻媒介貸款給包商並收取月息最高5.6分。林男更遭控威脅股東有官員，強逼包商簽下億元契約，檢方複訊後今天凌晨向法院聲押禁見。

基隆地檢署檢察官林渝鈞遭指控自2022年起，利用蔣姓前妻媒介，向資金短缺的高姓包商發放高利貸。調查顯示，高男在不到半年內累計借款2230萬元，且必須依照指示，每月攜帶高達375萬元的現金前往地檢署停車場直接面交利息。

當被害人無法負荷沉重利息時，林渝鈞涉嫌出言恫嚇，宣稱股東成員包含警察分局長與政府官員，強迫對方簽署金額高達1億元的虛假債務契約，並要求轉讓公司設備抵債。高男因不甘公司資產遭併吞，於去年底檢具關鍵錄音與金流證據向「調查局」舉報。

恐嚇簽億元契約　前妻工友淪白手套
檢調進一步追查發現，林渝鈞的財產申報金額與公職薪資所得嚴重不符，疑似利用前妻及地檢署李姓前女工友作為白手套進行洗錢。林男在得知遭調查後，原定於下個月9日離職，沒想到基隆地檢署25日拂曉出擊，大規模搜索其辦公室與宿舍等35處地點。

複訊作業持續至今晨3時許，檢方認定林渝鈞涉嫌觸犯重利、恐嚇取財及違反《洗錢防制法》等三項罪名，且有串證與滅證的可能性，正式向法院聲請羈押禁見。至於負責媒介的蔣姓前妻，則被諭知以100萬元交保候傳。

02/23 全台詐欺最新數據

223 1 0638 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

