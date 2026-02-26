首次不給輝達！　DeepSeek最新模型優先開放華為優化

▲DeepSeek。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

中國AI新創巨頭DeepSeek（深度求索）去年以低成本模型震撼全球市場，如今傳出在新一代旗艦模型V4發布前，未依慣例向美國晶片大廠提供預覽版本進行效能優化，而是優先開放給中國本土供應商，包括華為（Huawei Technologies），引發關注。

優先開放給華為等中國晶片商

路透社引述兩名知情人士指出，AI開發商通常會在重大模型更新前，將預發布版本提供給輝達（NVIDIA）與超微（Advanced Micro Devices, AMD）等主要晶片商，以確保軟體能在主流硬體上順暢運行。DeepSeek過去也曾與輝達技術團隊密切合作，不過，此次預計於農曆新年期間發布的V4模型，DeepSeek未向輝達與超微開放測試，反而讓華為等中國晶片商提前數周優化軟體。

輝達與超微對此拒絕置評，DeepSeek與華為亦未回應媒體詢問。路透社暫時無法確認DeepSeek此舉的具體原因。

擬因配合中國政策 在中消減美硬體與模型優勢

研究機構Creative Strategies執行長巴加林（Ben Bajarin）表示，此舉對輝達與超微在通用資料加速器市場的影響有限，因多數企業並未實際運行DeepSeek模型，其更像是一項基準測試工具。他並指出，新一代AI程式開發工具已將軟體適配硬體的時間，從數月縮短至數周。

巴加林認為，這項做法可能是中國政府更廣泛策略的一環，目的是在中國市場削弱美國硬體與模型的優勢。

DeepSeek最新模型恐違反美國禁令

此外，一名川普政府高層官員向路透社表示，DeepSeek最新AI模型其實是在中國境內使用輝達最先進的Blackwell晶片叢集進行訓練，此舉可能違反美國出口管制規定。該名官員指出，DeepSeek可能試圖移除顯示其使用美國AI晶片的技術痕跡，並計畫對外宣稱模型是使用華為晶片訓練。

DeepSeek自2025年1月崛起以來，其模型在開源平台Hugging Face上的下載次數已超過7500萬次，帶動中國開源模型與美國AI實驗室競爭的浪潮。過去一年在該平台發布的模型中，中國模型下載量已超越其他國家。