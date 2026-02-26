美快艇闖領海！　古巴：激烈交火後擊殺4人

▲美國副總統范斯與川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

古巴內政部表示，一艘在佛州註冊的快艇25日闖入古巴領海後，與古巴部隊在島嶼外海爆發激烈交火，古巴部隊開槍擊斃船上4人，另有6人受傷送醫；死者國籍目前不明。

古巴稱部隊遭開槍後予以反擊

根據古巴官方說法，邊防部隊在維亞克拉拉省（Villa Clara）法爾科內斯礁（Falcones Cay）海域發現該船進入古巴領海後上前查驗；法爾科內斯礁距離佛州僅約100多英里。聲明指出，古巴部隊在接近過程中遭船上人員開槍射擊，造成古巴船隻指揮官受傷，邊防部隊隨後還擊。

白宮密切關注

美國副總統范斯（JD Vance）表示，白宮正「密切關注」此事；國務卿盧比歐（Marco Rubio）已向他簡報，但目前掌握的細節有限。范斯在白宮一場與此無關的活動中說，「我們正在監看情勢，希望情況沒有想像中嚴重，但我目前沒有更多資訊。」盧比歐目前正在加勒比地區聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）進行官方訪問。

此事件發生之際，美古關係緊張升溫。華府幾乎阻斷所有石油運往古巴，導致古巴面臨嚴重能源短缺，經濟陷入數十年來最嚴峻的不確定局面。

涉事快艇登記號碼為FL7726SH，根據海事資料庫記錄，為1981年製造、長24英尺的動力船。古巴內政部強調，在當前挑戰下，古巴將捍衛其領海，稱國防是維護主權與區域穩定的根本支柱。

佛州官員要求調查

佛州多名官員對事件表達關切並要求調查。佛州檢察長尤特邁耶（James Uthmeier）表示，已指示州檢察單位協助聯邦及執法機關展開調查。共和黨聯邦眾議員吉梅內斯（Carlos A. Gimenez）指出，此事涉及對美國註冊船隻人員動用致命武力，引發疑慮，呼籲查明是否有美國公民或合法居民在罹難者之列。佛州共和黨參議員史考特（Rick Scott）則稱事件「令人深感憂慮」，並表示古巴政府必須負責。

古巴內政部表示，當局已就此事件展開調查。