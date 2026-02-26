川普4月將訪中　美貿易代表：無意調高對中關稅水準

▲川習會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國貿易代表葛里爾表示，美國對部分國家祭出的關稅稅率，將從目前實施的10％調升至15％或更高，但無意把對中國商品的關稅提高至現有水準以上；目前總統川普正計劃在數周後訪問中國。

新關稅將成為核心 與既有協議不衝突

路透社報導，葛里爾（Jamieson Greer）25日在福斯財經新聞網（Fox Business Network）節目「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）指出，「目前我們的關稅稅率是10％，之後部分國家會調升至15％，有些國家可能還會再更高。」

他說明，在緊急關稅措施遭最高法院推翻後，政府將以新關稅取代，包括依據1974年貿易法第122條施行的臨時關稅；這項臨時關稅24日生效，初步稅率為10％，且與既有貿易協議不衝突。

葛里爾指出，根據貿易法第301條進行的不公平貿易行為調查，將成為新關稅核心，鎖定產能過剩、使用強迫勞動、歧視美國科技企業或補貼稻米、水產等商品的國家。

他表示，自己與財政部長貝森特（Scott Bessent）多次向中方提出產能過剩問題，並稱部分中國企業在政府支持下持續營運。他說，「這也是我們需要對中國、越南及其他有此問題的國家加徵關稅的原因之一。」

美方無意將關稅提高到現有水準之上

被問及是否對中國商品祭出更高新關稅時，葛里爾回應，美方無意提高至現有水準以上，「我們有意確實遵守與他們達成的協議。」彭博報導指出，美國尋求將對中國商品的關稅維持在35％至50％區間，視產品而定。

白宮官員表示，川普（Donald Trump）將於3月31日至4月2日訪問中國；中國外交部發言人毛寧稱，雙方就訪中事宜保持溝通，目前沒有更多信息。

葛里爾也提到，政府擬依據1962年貿易擴張法第232條，以國家安全為由加徵關稅，相關調查正由商務部推動。