社會 社會焦點 保障人權

職軍吃霸王餐沒錢付835元　喊「報警就好」下場曝光

記者黃翊婷／新北報導

有詐欺前科的蔡姓男子2025年5月先是未經同意闖入女房客的房間，同年6月又在某燒烤店吃霸王餐，吃完以後還向店家表明沒錢，「請報警就好」。由於案件審理期間蔡男已入監服刑，新北地院法官考量到他入監前為職業軍人，兩起案件分別依侵入住宅罪、詐欺取財罪，判處拘役30日、有期徒刑3個月，均得易科罰金。

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲蔡男身為職業軍人，卻屢屢觸法。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，蔡男2025年5月間在未經房東及女房客的同意之下，無故闖入女房客的房間躲藏，被發現之後，不僅矢口否認犯行，還向警方辯稱「有人請我上去，我不能告訴你」。

大約經過1個月，蔡男在同年6月間前往新北市某燒烤店用餐，吃完之後卻向店家表明無力支付835元費用，還說出「請報警就好」等話，因而再次被逮進警局，但他同樣不承認犯罪。

新北地院法官認為，蔡男擅闖女房客的房間，干擾他人隱私，危害居住安寧，又在餐廳吃霸王餐，欠缺對他人財產權益的尊重，行為確實不妥，考量到他有詐欺前科，案件審理期間已入監服刑，入監前則是職業軍人，最終依犯侵入住宅罪、詐欺取財罪，分別判處拘役30日、有期徒刑3個月，得易科罰金3萬元、9萬元。

02/23 全台詐欺最新數據

