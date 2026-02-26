　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

▲川習會。（圖／路透）

▲川習會。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普2025年曾告訴輝達創辦人黃仁勳，當他與中國國家主席習近平談及台灣議題時，習近平會「呼吸沉重」，令他不高興，因此敦促黃仁勳推動晶片在美國製造。

美國難減對台晶片高度依賴

紐時刊登長篇報導指出，美國近兩屆政府均試圖降低對台灣晶片的高度依賴，但成效有限。在人工智慧成為經濟成長動能之際，台灣在美國經濟安全中的地位更加重要。川普與黃仁勳於白宮會晤，目的之一即是促使輝達擴大在美生產晶片。

川普談台灣　習近平呼吸沈重

報導引述知情人士表示，川普於2025年初首次邀請黃仁勳進白宮時提到，他與習近平談及台灣時，習近平會「呼吸沉重」，這讓他感到不悅，因而要求黃仁勳協助推動晶片在美國製造。

拜登任內美政府即判斷台晶片供應中斷可怕後果

紐時並指出，2022年在時任總統拜登（Joe Biden）政府官員鼓勵下，美國半導體協會曾委託撰寫機密報告，內容警告若台灣晶片供應中斷，全球經濟可能面臨自1930年代經濟大蕭條以來最嚴重衝擊。報告估計，美國經濟產出將下滑11％，約為2008年金融危機衝擊的兩倍；中國經濟產出降幅可能達16％。多家美國科技公司僅能依靠庫存半導體維持數月，之後恐被迫停產。

為降低依賴，拜登政府推動「晶片與科學法」，投入逾500億美元補助半導體投資與設廠，吸引台積電等企業赴美擴產；但美國生產成本較高、製程仍落後台灣，使部分客戶對美製晶片下單意願有限。

川普關稅施壓換晶片自主

川普重返白宮後改以關稅施壓。紐時引述知情人士指出，他首次在橢圓形辦公室會晤黃仁勳時坦言，計畫對半導體加徵關稅，理由是晶片集中於台灣生產存在風險。其後黃仁勳與台積電董事長魏哲家討論相關挑戰，輝達同意加碼採購亞利桑那州廠生產的晶片；數周後，魏哲家向美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，台積電將擴大對美投資並增設新廠。

報導指出，川普去年4月宣布對所有國家加徵關稅，對台灣稅率訂為32％，半導體產品則另行規定。一名前美國官員表示，台灣官員隨後赴華府磋商降低關稅方案，盧特尼克建議台灣鼓勵台積電增加在美投資，甚至考慮營運英特爾（Intel）工廠。

台積電加大投資

紐時指出，台積電屬私人企業，台灣官員最初拒絕該提議；但在盧特尼克持續要求下，台灣官員與台積電高層會面。台積電表示願意追加投資，但不願與英特爾有關聯。報導稱，盧特尼克目標是將約4成台灣半導體產能移至美國，並以關稅作為談判工具；最終雙方達成安排，台灣晶片企業可獲部分關稅豁免，前提是在美國本土生產。

台積電亦同意於亞利桑那州鳳凰城購地，為至少再興建5座工廠預作準備，並成為台灣半導體與科技企業追加對美投資的一環；台灣政府則承諾提供2500億美元信貸擔保，協助企業赴美設廠投資。

02/23 全台詐欺最新數據

