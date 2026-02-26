小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉：願意退還

▲宜蘭餐廳菜單折到要求賠償480元，引起討論。（圖／翻攝Threads／boa19911028）

記者葉國吏／綜合報導

宜蘭冬山一家鴨肉店近日引發消費爭議，一名家長因小孩玩耍不慎折損護貝菜單，被店家要求賠償480元。此事在網路上發酵後，業者坦承當時計算成本的方式不夠周延，對造成顧客不適深感抱歉，並公開表示願意全額退還賠償金。

一名網友日前帶著家人前往該餐館，由於長輩不熟悉數位點餐，他全程專注於手機操作，未察覺孩子將實體菜單對折。結帳後店員宣稱菜單為訂製品，一旦有摺痕就得報廢，開價480元要求賠償。儘管當事人當場付錢了事，但事後對一張紙加護貝竟要價近五百元感到相當納悶，質疑店家收費過高，同時貼文在Thraeds上引起討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者調監視器 確認受損並道歉

針對這起風波，該店老闆在Threads發文致歉，解釋當時櫃檯人員雖然發現菜單損壞，但為了求證，是在調閱監視器確認為孩童凹折後才向客人索賠。至於被質疑「收費又想把菜單收走」，則是因為外場員工並不清楚內部已完成賠償協議，僅是依照標準作業流程進行桌邊整理。

業者出示單據澄清，年前委託廠商重新設計印製菜單，總共支付了9600元，當時是直接以總金額除以20份，才算出每張480元的價格。事後檢討認為，這種未經精算的求償方式確實不妥，目前已主動連繫尋人，希望能將這筆款項退還給消費者，並承諾未來處理突發狀況會更具備服務業的溫度。