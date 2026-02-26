　
社會 社會焦點 保障人權

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

記者葉國吏／綜合報導　

北市文山區知名川菜館驚傳女員工陳屍在餐廳冰庫內，引起關注。鄰居透露死者疑似因簽賭欠下大筆債務，才選擇以此極端方式走上絕路。

▲台北市文山區某知名餐廳發生女員工陳屍冰櫃案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市文山區某知名餐廳發生女員工陳屍冰櫃案件。（圖／記者張君豪翻攝）

這起悲劇發生在24日，該餐廳的69歲劉姓女員工自前一晚離家後便音訊全無。隔天上午十時許，老闆娘準備開工檢查食材，卻發現冰庫大門遭到反鎖，趕緊請來鎖匠破壞門鎖，不料門一開竟看見劉女已全身凍僵。警方調查發現，雖然冷凍庫內設有緊急逃生裝置，且死者身上帶有手機，卻完全沒有對外求救的紀錄。

資深員工冰庫內身亡　疑欠債尋短
根據《中視新聞》報導，有附近鄰居透露，劉女平時生活單純，不過有習慣簽賭六合彩，推測可能因此背負債務，甚至曾經為此求助雇主，不過目前死因仍待進一步釐清。

▲北市冰櫃女屍案相驗，死者兒子、老公悲痛現身。（圖／記者黃彥傑翻攝）

川菜餐廳對此意外發表聲明，表示痛失資深同伴感到萬分哀慟，呼籲大眾尊重逝者隱私，切勿過度揣測，同時宣布暫停營業進行全面消毒並更換食材，同時也會為內部員工安排心理諮商，並協助家屬處理喪葬事宜。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

