文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

北市文山區知名川菜館驚傳女員工陳屍在餐廳冰庫內，引起關注。鄰居透露死者疑似因簽賭欠下大筆債務，才選擇以此極端方式走上絕路。

這起悲劇發生在24日，該餐廳的69歲劉姓女員工自前一晚離家後便音訊全無。隔天上午十時許，老闆娘準備開工檢查食材，卻發現冰庫大門遭到反鎖，趕緊請來鎖匠破壞門鎖，不料門一開竟看見劉女已全身凍僵。警方調查發現，雖然冷凍庫內設有緊急逃生裝置，且死者身上帶有手機，卻完全沒有對外求救的紀錄。

資深員工冰庫內身亡 疑欠債尋短

根據《中視新聞》報導，有附近鄰居透露，劉女平時生活單純，不過有習慣簽賭六合彩，推測可能因此背負債務，甚至曾經為此求助雇主，不過目前死因仍待進一步釐清。

川菜餐廳對此意外發表聲明，表示痛失資深同伴感到萬分哀慟，呼籲大眾尊重逝者隱私，切勿過度揣測，同時宣布暫停營業進行全面消毒並更換食材，同時也會為內部員工安排心理諮商，並協助家屬處理喪葬事宜。

