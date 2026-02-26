德總理梅爾茨會習近平　籲對俄施壓「台海問題和平處理」

▲德國總理梅爾茨會見習近平 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

抵達中國訪問的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）25日在北京與中國國家主席習近平會晤後表示，中方將採購多達120架空中巴士（Airbus）飛機；他也在會中呼籲中方對俄羅斯施壓，促使其結束對烏克蘭的戰爭，並強調台海議題應以和平方式處理。

德總理要求中國不要幫俄國

德國「經濟周刊」（Wirtschaftswoche）報導，梅爾茨會後指出，他與習近平談及烏克蘭與台灣議題。梅爾茨表示，「我請求對方運用影響力，終止俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。」他並要求中國不要向俄方提供可用於對付烏克蘭的軍民兩用物資，稱中國的「言行」在莫斯科具有分量。

強調台海和平

談到台灣，梅爾茨表示，柏林的中國政策沒有改變，但中國與台灣之間任何朝向統一的努力，都只能透過和平方式實現，而非訴諸軍事手段。

中方承諾增購120架空中巴士

梅爾茨指出，中方將增購多達120架空中巴士飛機，並有望與多家德國企業敲定多項訂單。經濟周刊提到，他首次以「全面戰略夥伴」形容德中關係。梅爾茨形容雙方進行了一場「真正開放、友好的對話」，並預期未來數月德中關係將步入正軌。他強調，世界三大經濟體中的兩個維持密切貿易往來，本身就具有力量。

法新社指出，梅爾茨此行正值兩國尋求在數十年經濟關係基礎上深化合作之際，同時因應美國總統川普發動關稅攻勢及外交政策變動所帶來的全球不確定性。

德國對中貿易逆差嚴重

德國之聲（DW）報導，梅爾茨也提到德中貿易逆差已超過800億歐元，自2020年以來在5年內擴大為原來的4倍，並稱這種發展並不健康；他已與中方討論如何縮小逆差。梅爾茨同時呼籲北京發揮影響力推動結束俄烏戰爭，指出中國的聲音與決策在全球舉足輕重。

此外，梅爾茨表示，希望延續前任總理定期訪問中國的做法，支持重啟德中政府磋商機制，並已與中方討論此事，盼能盡快恢復運作。