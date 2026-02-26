　
    • 　
>
228連假變天！　連2波鋒面雨勢擴全台

▲▼228連假天氣狀況。（圖／中央氣象署）

▲228連假天氣狀況。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

今天全台氣溫回升、南部高溫達到32度，今晚鋒面前的中高雲移入、雲量增多。明(27)日中部以北變天，雨勢會到週日午後暫緩，下週一又有另一波鋒面報到，降雨範圍擴及全台。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(26)日短暫空檔、各地轉多雲時晴、東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫回升，北舒適、中南微熱，早晚涼；今晚起另一鋒面前的中高雲移入、雲量增多。

各地區氣溫如下：北部16至27度、中部16至30度、南部17至32度、東部17至28度。

▲▼今(26日)晨4：40紅外線色調強化雲圖顯示，臺灣上空有鋒面殘存的中高雲(左圖)。4：50雷達回波合成圖顯示，中高雲伴隨鬆散降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，東半部零星飄雨(右圖)。（圖／洩天機教室）

▲今(26日)台灣上空有鋒面殘存的中高雲(左圖)。中高雲伴隨鬆散降水回波(中圖)。東半部零星飄雨(右圖)。（圖／洩天機教室）

228變天　鋒面連2波雨勢擴全台
明(27)日鋒面南下，中部以北轉有局部雨、天氣轉涼，週六(28日)鋒面降雨區略往南擴大、仍偏涼。下週(1)日降雨區逐漸北移，中部以北仍有局部降雨，下週日下午至下週一(2日)上半天、為短暫空檔、天氣回暖。

下週一下午起另一鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫降；下週二(3日)降雨範圍擴大、各地皆有降雨機率，再轉涼。下週三、四(4、5日)鋒面南移在巴士海峽，北台偏涼；下週三各地仍有局部短暫雨的機率，雨勢減緩、下週四各地轉多雲時晴、東半部偶有局部短暫降雨的機率。

下週五至週六(6、7日)又有一波鋒面接近並通過，各地再轉有雨、伴隨較強的對流。不過，各國模式模擬差異很大，需再觀察其最新的調整。

氣象吳德榮

