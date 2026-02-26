白宮：川普、澤倫斯基電話交流　搶先美俄烏會談

▲烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

下一輪美國、俄羅斯與烏克蘭三方會談即將登場，白宮官員透露，美國總統川普（Donald Trump）今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行電話交流，這通話內容成為外界焦點，但具體細節還沒公開。

美國、俄羅斯和烏克蘭預計在三月初展開新的三方談判，這次會談備受矚目。根據法新社報導，烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）將於明天在日內瓦會見美國談判代表魏科夫（Steve Witkoff），為即將到來的三方會談預做準備。

白宮方面則向法新社透露，川普（Donald Trump）今天與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，這場電話會議成為美俄烏新一輪會談前的重要訊號。不過，這次談話的具體內容目前並未對外披露，也讓外界揣測雙方可能討論的議題。

同時，美國新聞網站Axios也有相關報導，證實川普（Donald Trump）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天進行了通話。隨著三方談判即將開始，這場電話交流勢必牽動接下來的會談氛圍與各方立場。