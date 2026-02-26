　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：沙烏地提高石油產量出口　防美國攻擊伊朗

▲▼沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

路透社獨家報導，兩名接近沙烏地阿拉伯政府的消息人士透露，沙烏地阿拉伯近期正加速提升石油產量和出口量。這項策略主要是為了因應美國總統川普（Donald Trump）可能對伊朗採取軍事行動，預防中東地區石油供應受到衝擊。

據知情人士指出，沙烏地阿拉伯已啟動相關應變計劃，準備在必要時快速擴大石油輸出。美國總統川普（Donald Trump）近來公開表態，考慮對伊朗發動攻擊，目的是迫使伊朗領導階層承諾限制核子計畫並達成協議。沙國官員擔心，一旦美國進行軍事行動，伊朗可能報復，導致原油出口受阻。

過去幾週，美國政府已向中東地區部署大批軍隊，軍事緊張情勢明顯升高。美國在阿拉伯灣和其他戰略地點的軍力集結，讓各方對區域安全和石油運輸感到憂慮。沙烏地阿拉伯作為全球最大原油出口國之一，正積極協調內部資源，確保一旦局勢變動能即時調整供應。

消息人士還補充，沙國高層認為目前的策略是為全球市場提供穩定保障，也是回應美國政策動向的必要措施。沙烏地阿拉伯正與主要石油買家溝通，提前預備因應可能的供應中斷。外界普遍認為，若衝突升級，沙國將肩負維持石油流通的關鍵角色。

