今全台30度！　228連假「北台灣變天」一圖看

▲今天全台回溫高溫30度。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今天全台回溫，高溫上看30度。明天228連假開始，因鋒面、東北季風影響，北台灣轉濕涼。

根據中央氣象署資料顯示，今天（26日）東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，低溫約17-21度，白天北部及宜蘭氣溫回升，全台各地的高溫會來到25-30度，西半部地區日夜溫差較大，早晚外出建議適時調整衣物；整體水氣減少，台灣各地以多雲到晴的天氣為主，桃園以北、東半部地區、中部以北山區及恆春半島仍然會有零星降雨的機會，晚間鋒面逐漸接近並影響，台灣各地的降雨機率逐漸增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲228連假天氣狀況。（圖／中央氣象署）

228連假變天 北台灣濕涼

明天228連假第一天，鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地亦有零星短暫陣雨。

2/28華南雲雨區東移及東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

2/27-2／28低溫預測：台灣各地及澎湖17-22度，金門15度，馬祖12度；高溫預測：北部及宜蘭20-23度，中南部、花東及澎湖25-28度，金門19度，馬祖14度‧3/1(日)東北季風減弱，各地早晚仍涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，南部平地為多雲。