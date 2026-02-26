台東漁船翻覆3人獲救　整船漁貨只帶回4隻長尾鳥

<br>

記者楊漢聲、趙蔡州／台東報導

台東縣一艘漁船「東海漁港1號」25日在台東外海約2浬處翻覆，海巡署第十巡防區收到消息後，立刻派遣直升機、艦艇前往救援，成功將船長及船員3人救回。船長獲救後透露，漁船翻覆時，他原本想打手機求救，不料手機意外掉進海裡，整船漁貨也通通遺失，只搶救一串約4隻長尾鳥（長尾濱鯛）回港。

▲台東東海漁港1號漁船翻覆，海巡第十巡防區火速派船艇順利救出三名受困船員。（圖／記者張君豪翻攝）

事件發生在25日下午2點多，海巡署第十巡防區指揮部透過雷達監控，發現東海漁港1號訊號消失，趕緊跟岸際守望哨交叉核對海面目標後，確認漁船已於台東外海約2浬處翻覆，船上3名船員攀附於翻覆船體上等待救援，立刻啟動應變機制，調派線上巡防艇PP-3527艇、CP-1060艇趕往救援，同步申請空勤總隊直升機支援。

CP-1060艇下午2點58分趕到現場並將3名船員救起，3人意識清楚、生命跡象穩定，下午3點17分返回伽藍漁港後，拒絕送醫自行離開。

▲漁船沉沒，船員只救回一串長尾鳥。（圖／民眾提供）

根據《自由時報》報導，東海漁港1號船長表示，他發現船隻要翻覆時，曾試圖用手機打電話求救，但剛撥號手機就意外掉進海裡，他們只好緊抓翻覆的船體在海面上載浮載沉，直到被海巡人員救起。船隻傾覆的過程中，他們只來得及救回一串約4隻長尾鳥，其餘漁貨通通隨著漁船沉入海中，長尾鳥屬於高價魚，每公斤可以賣到550至600元以上。