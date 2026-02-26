行動電源爆炸怎麼辦？專家2步驟保平安　不鏽鋼鍋能成防爆神器！

記者蘇晟彥／台北報導

近日行動電源爆炸意外頻傳，但行動電源幾乎成為出門必備工具，不少民眾苦擾不知如何挑選、該注意哪些細節才能讓意外風險降至最低。對此，台灣科技大學應用科技研究所王復民教授 25日接受訪問時表示，其實行動電源爆炸意外主要跟消費者使用習慣有最大關係，建議民眾從兩個步驟—「購買前」跟「使用中」的幾個細節，才能保證使用上的安全。

▼王復民教授指出，爆炸意外主要是跟消費者使用習慣有最大關係，建議購買通過認證、有品牌的行動電源，通常較有保障。（圖／記者蘇晟彥攝）

選擇BSMI、NCC認證且有品牌行動電源 用外觀、溫度判斷是否需要汰換

王復民教授指出，在選購行動電源前，首要條件是要確認有無BSMI（經濟部標準檢驗局）以及 NCC（國家通訊傳播委員會，針對有無線充電功能的產品）兩個認證，這代表產品在售出之前，已經接受過安全相關的認證，是第一道、同時也是最基礎的保障。

但國家認證僅代表「使用前」的保障，王復民教授無奈表示，確實現行法規沒有辦法對於「使用後」的行動電源進行檢驗，這時候就必須仰賴使用者保持良好使用習慣，同時注意行動電源的「使用狀況」，來判斷使否需要更換。

王舉例，最明顯的徵兆就是行動電源開始出現膨脹、使用時候的溫度上升異常（通常使用手感受溫度比平常高），通常是因為內短路的狀況造成行動電源開始出現異常，這時候就必須要進行汰換，同時如果充電速度過快，或是平常需要花40分鐘充飽電、開始只要25、20分鐘，這種充電速度異常的狀況，也代表內部的結構已經開始受損，也建議要將行動電源汰換。

有插座確實容易造成爆炸 但最大主因在「使用習慣」

不少民眾針對自帶插座款的行動電源是否容易爆炸產生疑慮，教授解釋，確實有附帶插座的會更容易引起爆炸，但主因在於插頭頻繁拉扯，會容易造成內短路或熔融，進而讓行動電源產生化學反應爆炸，且由於插座在連結到電池中間一定會經過一個變壓器，變壓器運作時會產生高熱，若緊貼著電池芯，會大幅增加散熱不佳的危險性。

但王復民教授指出，其實會造成行動電源爆炸最主要在於「使用習慣」，有幾個狀況應該盡量避免，

．避免摔到行動電源

．使用AC插座款必須插僅插座，同時應盡量放在桌子上避免掉落

．避免在20度以下、60度以上的環境使用行動電源

．遠離潮濕環境

．避免全充全放（指用到0%再充電到100%）

．如果使用自帶線材的，注意充電線皮是否有耗損讓電線裸露的狀況

遇到爆炸請別怕！專家3招大幅降低破壞力

如果能保持良好使用習慣，其實行動電源使用壽命約在2-3年之間才需要進行汰換。

此外，教授也補充，如果真的遇到行動電源爆炸，在第一時間會看到大量的白煙產生，接著就會炸開，這個反應會讓溫度瞬間在30秒內飆升到1000度以上，同時伴隨毒氣產生，所以千萬不要直接用手將行動電源移開，最好的解法當然是有常被第一型滅火器來進行撲滅，由於行動電源是單顆電池，其實大量的水進行降溫滅火也是可行；如果剛好可以移動行動電源（有夾子等工具）的話，剛好浴缸又放滿水，可以丟入其中，或是使用不鏽鋼的炒鍋蓋住行動電源，可以有效阻擋火花跟破片飛濺。