　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

行動電源爆炸怎麼辦？專家2步驟保平安　不鏽鋼鍋能成防爆神器！

記者蘇晟彥／台北報導

近日行動電源爆炸意外頻傳，但行動電源幾乎成為出門必備工具，不少民眾苦擾不知如何挑選、該注意哪些細節才能讓意外風險降至最低。對此，台灣科技大學應用科技研究所王復民教授 25日接受訪問時表示，其實行動電源爆炸意外主要跟消費者使用習慣有最大關係，建議民眾從兩個步驟—「購買前」跟「使用中」的幾個細節，才能保證使用上的安全。

▼王復民教授指出，爆炸意外主要是跟消費者使用習慣有最大關係，建議購買通過認證、有品牌的行動電源，通常較有保障。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 台灣科技大學應用科技研究所王復民教授 。（圖／記者蘇晟彥攝）

選擇BSMI、NCC認證且有品牌行動電源　用外觀、溫度判斷是否需要汰換

王復民教授指出，在選購行動電源前，首要條件是要確認有無BSMI（經濟部標準檢驗局）以及 NCC（國家通訊傳播委員會，針對有無線充電功能的產品）兩個認證，這代表產品在售出之前，已經接受過安全相關的認證，是第一道、同時也是最基礎的保障。

但國家認證僅代表「使用前」的保障，王復民教授無奈表示，確實現行法規沒有辦法對於「使用後」的行動電源進行檢驗，這時候就必須仰賴使用者保持良好使用習慣，同時注意行動電源的「使用狀況」，來判斷使否需要更換。

王舉例，最明顯的徵兆就是行動電源開始出現膨脹、使用時候的溫度上升異常（通常使用手感受溫度比平常高），通常是因為內短路的狀況造成行動電源開始出現異常，這時候就必須要進行汰換，同時如果充電速度過快，或是平常需要花40分鐘充飽電、開始只要25、20分鐘，這種充電速度異常的狀況，也代表內部的結構已經開始受損，也建議要將行動電源汰換。

▲▼ 台灣科技大學應用科技研究所王復民教授 。（圖／記者蘇晟彥攝）

有插座確實容易造成爆炸　但最大主因在「使用習慣」

不少民眾針對自帶插座款的行動電源是否容易爆炸產生疑慮，教授解釋，確實有附帶插座的會更容易引起爆炸，但主因在於插頭頻繁拉扯，會容易造成內短路或熔融，進而讓行動電源產生化學反應爆炸，且由於插座在連結到電池中間一定會經過一個變壓器，變壓器運作時會產生高熱，若緊貼著電池芯，會大幅增加散熱不佳的危險性。

但王復民教授指出，其實會造成行動電源爆炸最主要在於「使用習慣」，有幾個狀況應該盡量避免，

．避免摔到行動電源
．使用AC插座款必須插僅插座，同時應盡量放在桌子上避免掉落
．避免在20度以下、60度以上的環境使用行動電源
．遠離潮濕環境
．避免全充全放（指用到0%再充電到100%）
．如果使用自帶線材的，注意充電線皮是否有耗損讓電線裸露的狀況

遇到爆炸請別怕！專家3招大幅降低破壞力

如果能保持良好使用習慣，其實行動電源使用壽命約在2-3年之間才需要進行汰換。

此外，教授也補充，如果真的遇到行動電源爆炸，在第一時間會看到大量的白煙產生，接著就會炸開，這個反應會讓溫度瞬間在30秒內飆升到1000度以上，同時伴隨毒氣產生，所以千萬不要直接用手將行動電源移開，最好的解法當然是有常被第一型滅火器來進行撲滅，由於行動電源是單顆電池，其實大量的水進行降溫滅火也是可行；如果剛好可以移動行動電源（有夾子等工具）的話，剛好浴缸又放滿水，可以丟入其中，或是使用不鏽鋼的炒鍋蓋住行動電源，可以有效阻擋火花跟破片飛濺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星S26系列實機照搶先看！價格、上市日還得再等等

行動電源爆炸怎麼辦？專家2步驟保平安　不鏽鋼鍋能成防爆神器！

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

竹東垃圾車後尾斗彈起 倒垃圾民眾遭擊傷倒地急送醫

垃圾車後車斗突彈起！阿姨倒垃圾慘被「上鉤拳 」KO　恐怖畫面曝

破紀錄！國情咨文近2小時　川普稱美國迎「黃金時代」

三星S26系列實機照搶先看！價格、上市日還得再等等

行動電源爆炸怎麼辦？專家2步驟保平安　不鏽鋼鍋能成防爆神器！

三星S26系列實機照搶先看！價格、上市日還得再等等

行動電源爆炸怎麼辦？專家2步驟保平安　不鏽鋼鍋能成防爆神器！

連假雨變色！台灣「逆時針」降雨　鄭明典曝1變化：春雨特徵出現

台東漁船翻覆3人獲救　整船漁貨只帶回4隻長尾鳥

春節塞車！她意外重逢「10年前初戀」　網揪1細節：沒錢？

淫魔案爆90份FBI紀錄消失　女子控遭川普性侵尻頭

UVL強權臺師大7連勝！香港雙星異口同聲「在台灣練球好幸福」

南韓F-16C「撞山墜毀」引發山林大火　飛行員緊急彈射逃生

西半部雨量創75年新低！寶山水庫跌破3成　水利署：供水仍穩定

墨網32強超級爆冷！　吳易昺兩盤搶7退三屆大滿貫亞軍魯德

【沒有媽媽的小獼猴】Panchi抱著娃娃找安全感　還愛黏著飼養員❤

3C家電熱門新聞

行動電源爆炸怎麼辦？

Galaxy S26提前開賣？

三星S26系列實機照搶先看！

技嘉AORUS攜手林昱珉進化！

iPhone 18 Pro傳將換上全新「神秘」配色

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

「跟CORTIS最近距離」預約塞爆

別等iPhone X了　達人推買i8就好

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

Google Pixel10a閃電公開

MWC 2026前瞻

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

2018台北國際電腦展亮點整理

更多熱門

相關新聞

行動電源買1年多「充電突起火」　台中男衝到頂樓躲劫

行動電源買1年多「充電突起火」　台中男衝到頂樓躲劫

台中市太平區中山路二段今(25日)上午7時28分發生火警！現場為一棟4層樓高的住宅，1樓處不斷竄出火煙，消防局獲報後緊急派遣16車、37人趕赴搶救，一名38歲男子逃到頂樓躲避，幸未受傷，火勢於7時52分撲滅，而起火點源於正在充電的行動電源，詳細起火原因還有待調查釐清。

「熱銷款」行動電源再爆炸

「熱銷款」行動電源再爆炸

日本4月起禁止「飛機上使用行動電源」！

日本4月起禁止「飛機上使用行動電源」！

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！

春節出國、返台先看！尖峰日與安檢重點一次掌握

春節出國、返台先看！尖峰日與安檢重點一次掌握

關鍵字：

行動電源

讀者迴響

熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

小久保感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

前主播吳中純尪心碎發聲！　13字悼愛妻

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面