南韓F-16C「撞山墜毀」引發山林大火　飛行員緊急彈射逃生

▲南韓空軍F-16C戰機25日晚間發生墜毀事故。（圖／南韓空軍）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓軍方25日晚間7點多發生墜機事故，一架隸屬於忠州基地的F-16C戰鬥機在慶尚北道榮州市附近山區墜毀，飛行員緊急彈射逃生，並在2個小時後被搜救人員發生，送醫後沒有生命危險。

根據韓聯社報導，事故發生時，這架F-16C正在進行夜間飛行訓練，在慶尚北道榮州市附近山區撞山墜毀後，一度造成山林大火，消防人員在事故發生約1小時後將火勢撲滅，火警未造成人員傷亡。至於飛機墜毀原因，待南韓軍方進一步釐清。