西半部雨量創75年新低！寶山水庫跌破3成　水利署：供水仍穩定

▲新竹寶山水庫。（圖／記者林振民攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026年初進入枯水期，全台多座水庫蓄水量偏低，引發外界對後續供水的關注。經濟部水利署25日指出，新竹以南主要水庫集水區降雨量僅約歷史同期2成，其中新竹寶山水庫蓄水率一度降至約29%，但目前全台供水仍屬穩定，民生與產業用水不受影響，請外界不必過度恐慌。

今年冬季降雨明顯偏少，中央氣象署統計，西半部冬季雨量創1951年以來新低。以觀光指標水庫為例，日月潭水庫春節期間水位下降，「九蛙疊像」再度全數露出，顯示水情吃緊。水利單位指出，枯水期入流減少、蓄水下滑屬季節性正常現象，但仍須密切關注梅雨季來臨前的變化。

▲日月潭九蛙疊像過去全數露出水面畫面。（圖／資料照）

新竹率先亮燈 水情提醒不影響供水

水利署25日召開供水情勢檢討會議，考量未來3、4月降雨偏少機率高，加上農業春耕用水需求增加，決定將新竹地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈，成為今年全台首個亮燈地區。水利署強調，此為提醒各界加強節水，並非限水措施，新竹地區民生與產業供水維持正常。

啟動跨區調度與抗旱應變

水利署說明，已同步成立北區水資源分署防旱應變小組，強化新竹地區水源調配與風險控管。目前透過頭前溪沿岸抗旱水井每日出水約3.1萬噸，並由石門水庫、永和山水庫跨區支援，確保供水穩定。中部、南部地區也分別以大安溪、大甲溪及曾文南化聯通管進行聯合調度。

整體抗旱方面，水利署持續推動「多找水、多調水、多省水」策略，包含伏流水、再生水廠及海淡廠等科技造水，並與農業部門合作強化灌溉管理，累計節水調度成效已達數億噸。水利署呼籲，春雨變化仍具不確定性，全民落實日常節水，才能順利度過梅雨季前的供水考驗。