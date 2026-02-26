雲林看見天使！女高中生路邊替失智翁拉褲穿鞋　影片暖哭萬人

記者趙蔡州／綜合報導

雲林縣北港鎮近日出現一幕暖心畫面，一名疑似失智男子神情恍惚站在路邊，褲子滑落、鞋子也掉在一旁，一名路過的女高中生見狀主動停下腳踏車，上前協助整理衣褲並替男子穿好鞋子，整個過程被路過的網友拍下分享，影片曝光後立刻引發網友大讚，直呼這位女學生「根本是天使化身」。

▲女學生替失智男子整理衣服。（圖／ada_330627授權使用）

路邊見狀況 女學生主動上前協助

網友「ada_330627」在threads分享影片，可以看見一名身穿紅色外套與長褲的男子站在馬路旁，褲子滑落至腿部，露出內褲，鞋子也掉落在一旁，但他卻對於自身狀況毫無察覺。此時一名騎腳踏車路過的女學生見狀立即停下車，上前攙扶並替男子拉好褲子，接著還蹲下協助對方將鞋子穿妥，過程絲毫沒有遲疑或嫌惡的神情。

原PO透露，男子疑似有失智情形，走到褲子掉了都不知道，她因腳部受傷無法下車幫忙，只能在後方打警示燈，看著女學生的舉動，她感動說，「社會就是這麼溫暖」、「事情發生的第一時間，我腦中浮現的不是別的，而是希望如果哪天我的家人在外有困難，也能遇到願意出手相助的好心人，希望生在台灣的各位能將這份善良傳遞下去」。

影片瘋傳 網友籲校方表揚

影片曝光後，短短6個小時就吸引超過176萬人次觀看，有人說，「妹妹居然敢上前幫忙，不怕髒不怕生，太讚好值得鼓勵」、「看到眼淚都快流下來，有愛的孩子」、「妹妹根本是什麼天使的化身」、「學校記三支大功了」、「妹妹真的是非常需要表揚唉，家教怎麼可以這麼好」也有網友根據制服與書包辨識，指出女學生疑似就讀北港巨人高中

根據《自由時報》報導，巨人高中校長林山章證實，影片中的女學生確實是巨人高中學生，目前就讀高三，正在準備統測，許多老師及家長都在群組中分享該影片，肯定女學生的善舉，預計26日會在校內公開表揚。