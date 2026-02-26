　
雲林看見天使！女高中生路邊替失智翁拉褲穿鞋　影片暖哭萬人

記者趙蔡州／綜合報導

雲林縣北港鎮近日出現一幕暖心畫面，一名疑似失智男子神情恍惚站在路邊，褲子滑落、鞋子也掉在一旁，一名路過的女高中生見狀主動停下腳踏車，上前協助整理衣褲並替男子穿好鞋子，整個過程被路過的網友拍下分享，影片曝光後立刻引發網友大讚，直呼這位女學生「根本是天使化身」。

▲▼北港街頭最美風景！女高中生為失智翁穿褲穿鞋 網友讚：天使化身。（圖／ada_330627授權使用）

▲女學生替失智男子整理衣服。（圖／ada_330627授權使用）

路邊見狀況　女學生主動上前協助

網友「ada_330627」在threads分享影片，可以看見一名身穿紅色外套與長褲的男子站在馬路旁，褲子滑落至腿部，露出內褲，鞋子也掉落在一旁，但他卻對於自身狀況毫無察覺。此時一名騎腳踏車路過的女學生見狀立即停下車，上前攙扶並替男子拉好褲子，接著還蹲下協助對方將鞋子穿妥，過程絲毫沒有遲疑或嫌惡的神情。

原PO透露，男子疑似有失智情形，走到褲子掉了都不知道，她因腳部受傷無法下車幫忙，只能在後方打警示燈，看著女學生的舉動，她感動說，「社會就是這麼溫暖」、「事情發生的第一時間，我腦中浮現的不是別的，而是希望如果哪天我的家人在外有困難，也能遇到願意出手相助的好心人，希望生在台灣的各位能將這份善良傳遞下去」。

影片瘋傳　網友籲校方表揚

影片曝光後，短短6個小時就吸引超過176萬人次觀看，有人說，「妹妹居然敢上前幫忙，不怕髒不怕生，太讚好值得鼓勵」、「看到眼淚都快流下來，有愛的孩子」、「妹妹根本是什麼天使的化身」、「學校記三支大功了」、「妹妹真的是非常需要表揚唉，家教怎麼可以這麼好」也有網友根據制服與書包辨識，指出女學生疑似就讀北港巨人高中

根據《自由時報》報導，巨人高中校長林山章證實，影片中的女學生確實是巨人高中學生，目前就讀高三，正在準備統測，許多老師及家長都在群組中分享該影片，肯定女學生的善舉，預計26日會在校內公開表揚。

更多新聞
小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

8旬嬤誤報遭竊虛驚一場　警護送返家

8旬嬤誤報遭竊虛驚一場　警護送返家

屏東萬巒一名8旬獨居老婦誤以為身上零錢被偷，焦急走進派出所報案，員警耐心關懷發現並無失竊情事，擔心其獨自返家發生意外，主動護送回家並通知家屬，溫馨舉動讓家人深表感謝。

遭女高中生持刀攻擊　礁溪超商女顧客傷勢曝

遭女高中生持刀攻擊　礁溪超商女顧客傷勢曝

日男開車暴衝人行道！4女高中生遭撞傷

日男開車暴衝人行道！4女高中生遭撞傷

失智婦寒夜落水 警暖心救援返家

失智婦寒夜落水 警暖心救援返家

牽車護身障者過馬路　最暖國中弟現身

牽車護身障者過馬路　最暖國中弟現身

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

