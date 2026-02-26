　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

淫魔案爆90份FBI紀錄消失　女子控遭川普性侵尻頭

▲▼ 美國司法部1月底公開百萬份艾普斯坦相關文件。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國司法部1月底公開百萬份艾普斯坦相關文件。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國有線電視新聞台（CNN）報導，美國司法部所公布與性罪犯金融家艾普斯坦有關的檔案中，1名曾指控美國總統川普性侵的女子受聯邦調查局（FBI）證人訪問的紀錄疑似消失。

美國司法部1月公布的300萬餘頁艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案當中，有一系列文件是艾普斯坦的同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）被控性販運的案件在2021年開庭審理前檢方提供給她律師的證據檔案，其中包括數百件FBI的備忘錄，有證人訪問和其他與數10名證人有關的資料，外界將這批備忘錄稱為302檔案。

根據CNN檢視美國司法部的資料，依流水號來看，這當中應該約有325份證人訪談紀錄，但其中有90多份或1/4多的紀錄卻未出現在已公布的艾普斯坦檔案裡；而據CNN調查，這些消失的文件中，有3份疑似是1名曾指控川普（Donald Trump）在數10年前對她性侵的女子受訪紀錄。

根據案件卷宗，這名女子在2019年7月10日首次致電FBI熱線，也就是在艾普斯坦被捕的幾天後，她說自己曾是艾普斯坦的被害人。

根據302檔案中的1份FBI訪談紀錄，這名女子表示自己是看到徵保母廣告後來到艾普斯坦在美國南卡羅來納州（South Carolina）的1個住所，後來在那裡數度遭到對方性虐待，首次受害時她約僅13歲。

這名女子在訪談中一度出示1張知名的川普與艾普斯坦合照，說是友人傳給她的。在場的女子律師表示，他的委任人「擔心牽連到其他人，尤其是任何高知名度人士。她害怕遭到報復」。

CNN指出，消失的302檔案文件相關細節，包括FBI訪談的人士身分，在麥克斯威爾案證據資料中大多遭到塗黑。而其中一些經過處理的資料，似乎提供更多關於這位女子指控的細節。

FBI去年製作的1份簡報列出與艾普斯坦有關的「著名人士」，內容記載1名姓名被塗黑的女性所做指控，她稱艾普斯坦介紹她與川普認識後，川普強迫她替自己口交並打她頭部，事發在1983至1985年間某時候。

另有1份文件提到，這名指控川普的女子與南卡羅來納州有關聯，且相關線索已轉交FBI某辦公室進行詢問。

而在艾普斯坦遺產管理機構接獲的1起索償訴訟，原告稱她在南卡羅來納州應徵保母工作後遭到艾普斯坦性虐待。這名標示為「某女4號」（Jane Doe 4）的女子，身分背景與上述FBI訪談過的女子相符。

這名女子的律師在訴狀中寫道，艾普斯坦曾數度帶她參加在紐約市的名流富豪男性私人聚會，她在那裡遭到不同男子性侵，其中1名男子強迫她口交、賞她巴掌並強暴她。

不過，根據1份2021年5月的法院紀錄，這名女子不符合「艾普斯坦被害人補償計畫」（Epstein Victims’ Compensation Program）的賠償資格，她也在同年12月撤告。她的律師今年1月告訴南卡羅來納州的「信使郵報」（The Post and Courier），她已收下艾普斯坦遺產管理機構的一筆資金達成和解。

美國聯邦眾議院的政府監督委員會首席民主黨議員賈西亞（Robert Garcia）接受CNN訪問時表示，有1名艾普斯坦案的被害人對川普做出嚴重指控，「有一系列似乎是FBI對這名倖存者所做訪談的文件目前實際上消失，我們無法看到」。

02/23 全台詐欺最新數據

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

