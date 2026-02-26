彰化某國中教練涉性騷霸凌！校方悄悄復聘...學生嚇壞不敢上學

▲彰化縣政府教育處說明。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某國中去年傳出一名知名男教練涉性騷及霸凌，受害女學生鼓起勇氣提出申訴後，竟被火速踢出團隊群組，讓議員賴清美痛批「根本是對孩子的二度霸凌」。近日更接到消息，該名教練可能就要返校授課，嚇得受害學生根本不敢去上學！

面對家長的恐慌與指控，彰化縣議員賴清美接獲陳情後也po網喊話，表示該名教練對女學生接觸身體，更以連坐處罰方式逼學生「搭拱橋」、甚至「青蛙跳繞操場20圈」，讓學生身心受創，雖然家長對教練提出的性騷擾申覆案還在跑流程，但學校卻已悄悄要讓教練復職，這樣的做法無疑是在受害家屬的傷口上灑鹽。

對此，教育處表示，本案學校雖已完成調查程序並召開專任運動教練評審委員會予以復聘，但家長提出的申復案仍在審議中。教育處進一步說明，為確保當事人權益，已訂於3月2日晚間召開申復審議小組會議，將確認申復審議決定書。

教育處強調，教育部建議「如果申復決定是重啟調查，可以直接要求學校予以暫時停聘。」因此，教育處承諾，在完成所有法定程序前，將會依性別平等教育法第24條規定，採取必要處置，以保障學生的受教權與人身安全，不讓孩子在恐懼中上學。

