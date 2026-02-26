北市全國首推「育兒減少工時」　誰適用、補助方式一次看

記者趙蔡州／綜合報導

台北市長蔣萬安25日宣布推動全國首見的「育兒減少工時計畫」，3月1日起家中有12歲以下子女有親自接送需求的家長，每天可減少1小時工時。誰可以申請、有什麼條件限制、如何申請，《ETtoday新聞雲》帶您一次看懂。

▲北市推「育兒減少工時」，誰適用、申請方式一次看。（圖／記者李毓康攝）

什麼是「育兒減少工時計畫」？

蔣萬安宣布，凡家中有12歲以下子女的家長有接送需求，只要公司同意在不減薪情況下，每天少上一小時班，市府將補助企業因減少工時所產生薪資差額的8成。為了讓這項計畫能協助到育兒家庭，計畫明訂企業單位在實施減少工時措施時，每月至少實施10日，且至少3個月，合計實施時數至少30小時。

誰可以申請？該怎麼申請？

台北市勞動局指出，凡是登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、且有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時的措施（延後一小時上班或提早一小時下班），且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請。

什麼時候開放申請？是否有人數限制？

台北市勞動局表示，申請期間為3月1日至6月30日止，若提早額滿，也會盡力尋找預算，讓報名單位適用，6月30日後預算還有剩餘，也會繼續受理申請。

若參加計畫，政府補助多少？

勞動局將補助企業每名受僱者在計畫期間「減少工時對應薪資的8成」，而每名受僱者最高補助為1萬5000元，每家企業的總補助上限為10萬元。今年初步編列的補助預算約550萬元，若以每個企業都申請到上限，預計可以補助55間企業，但蔣萬安強調「若有必要」會考慮使用預備金。

設籍在台北市，但在外縣市工作，可以申請嗎？

不行，目前只有設立在台北市的企業可以申請。

公務人員也適用嗎？

不行。根據「台灣公務革新力量聯盟」分析，這項計畫的經費來自「勞動局」，且計畫的補貼對象是民營企業雇主，雇主如果是政府機關，就不在補貼範圍內。

其他五都是否跟進？

新北市政府指出，新北勞動人口眾多，市府會持續評估推動各種方案與配套措施，攜手產業打造育兒友善的職場環境。

桃園市政府表示，由於桃園市的產業結構跟台北市有差異，目前已請人跟台北市政府接洽，待取得詳細計畫內容後，再評估是否可行。

台中市政府表示，將審酌財政及預算配置情形，就台北市相關作法納入整體評估，兼顧勞工需求、企業負擔及市府財政，研議適合中市推動方案。

台南市政府指出，台南目前持續推動現行育兒友善相關政策，暫時不會變更計畫。

高雄市政府說，高雄目前採取多元托育措施，包含首創全國24小時定點托育，將參考各界經驗持續研議最適合在地產業的友善政策。