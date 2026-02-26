　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市全國首推「育兒減少工時」　誰適用、補助方式一次看

記者趙蔡州／綜合報導

台北市長蔣萬安25日宣布推動全國首見的「育兒減少工時計畫」，3月1日起家中有12歲以下子女有親自接送需求的家長，每天可減少1小時工時。誰可以申請、有什麼條件限制、如何申請，《ETtoday新聞雲》帶您一次看懂。

▲▼台北市長蔣萬安出席南港區115年度市長與里長有約座談。（圖／記者李毓康攝）

▲北市推「育兒減少工時」，誰適用、申請方式一次看。（圖／記者李毓康攝）

什麼是「育兒減少工時計畫」？

蔣萬安宣布，凡家中有12歲以下子女的家長有接送需求，只要公司同意在不減薪情況下，每天少上一小時班，市府將補助企業因減少工時所產生薪資差額的8成。為了讓這項計畫能協助到育兒家庭，計畫明訂企業單位在實施減少工時措施時，每月至少實施10日，且至少3個月，合計實施時數至少30小時。

誰可以申請？該怎麼申請？

台北市勞動局指出，凡是登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、且有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時的措施（延後一小時上班或提早一小時下班），且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請。

什麼時候開放申請？是否有人數限制？

台北市勞動局表示，申請期間為3月1日至6月30日止，若提早額滿，也會盡力尋找預算，讓報名單位適用，6月30日後預算還有剩餘，也會繼續受理申請。

若參加計畫，政府補助多少？

勞動局將補助企業每名受僱者在計畫期間「減少工時對應薪資的8成」，而每名受僱者最高補助為1萬5000元，每家企業的總補助上限為10萬元。今年初步編列的補助預算約550萬元，若以每個企業都申請到上限，預計可以補助55間企業，但蔣萬安強調「若有必要」會考慮使用預備金。

設籍在台北市，但在外縣市工作，可以申請嗎？

不行，目前只有設立在台北市的企業可以申請。

公務人員也適用嗎？

不行。根據「台灣公務革新力量聯盟」分析，這項計畫的經費來自「勞動局」，且計畫的補貼對象是民營企業雇主，雇主如果是政府機關，就不在補貼範圍內。

其他五都是否跟進？

新北市政府指出，新北勞動人口眾多，市府會持續評估推動各種方案與配套措施，攜手產業打造育兒友善的職場環境。

桃園市政府表示，由於桃園市的產業結構跟台北市有差異，目前已請人跟台北市政府接洽，待取得詳細計畫內容後，再評估是否可行。

台中市政府表示，將審酌財政及預算配置情形，就台北市相關作法納入整體評估，兼顧勞工需求、企業負擔及市府財政，研議適合中市推動方案。

台南市政府指出，台南目前持續推動現行育兒友善相關政策，暫時不會變更計畫。

高雄市政府說，高雄目前採取多元托育措施，包含首創全國24小時定點托育，將參考各界經驗持續研議最適合在地產業的友善政策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市全國首推「育兒減少工時」　誰適用、補助方式一次看

台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿抗議：這裡是台灣

AIT首參與台北燈節！　蔣萬安、谷立言共同點亮「自由女神」花燈

阿北歸隊！民眾黨228再戰一日北高　柯文哲將現身與小草互動

潘孟安與谷立言會面　特別致贈恆春工匠雕刻「月琴」

詐騙改打隱藏號碼！NCC出招　3／2起手機來電先播7秒警示

蔣萬安推「育兒日減1小時工時」　新北：將評估配套打造友善職場

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

徐巧芯親說明「芯版」軍購特別條例　編8700億買愛國者等武器

228事件79週年　賴清德：沉默會讓竄改歷史者有可趁之機

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

竹東垃圾車後尾斗彈起 倒垃圾民眾遭擊傷倒地急送醫

垃圾車後車斗突彈起！阿姨倒垃圾慘被「上鉤拳 」KO　恐怖畫面曝

破紀錄！國情咨文近2小時　川普稱美國迎「黃金時代」

北市全國首推「育兒減少工時」　誰適用、補助方式一次看

台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿抗議：這裡是台灣

AIT首參與台北燈節！　蔣萬安、谷立言共同點亮「自由女神」花燈

阿北歸隊！民眾黨228再戰一日北高　柯文哲將現身與小草互動

潘孟安與谷立言會面　特別致贈恆春工匠雕刻「月琴」

詐騙改打隱藏號碼！NCC出招　3／2起手機來電先播7秒警示

蔣萬安推「育兒日減1小時工時」　新北：將評估配套打造友善職場

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

徐巧芯親說明「芯版」軍購特別條例　編8700億買愛國者等武器

228事件79週年　賴清德：沉默會讓竄改歷史者有可趁之機

淫魔案爆90份FBI紀錄消失　女子控遭川普性侵尻頭

UVL強權臺師大7連勝！香港雙星異口同聲「在台灣練球好幸福」

南韓F-16C「撞山墜毀」引發山林大火　飛行員緊急彈射逃生

西半部雨量創75年新低！寶山水庫跌破3成　水利署：供水仍穩定

墨網32強超級爆冷！　吳易昺兩盤搶7退三屆大滿貫亞軍魯德

台積電創高！45檔台股ETF沾光　627萬受益人同歡

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理！台南高中生轟「破行程」校方回應

雲林看見天使！女高中生路邊替失智翁拉褲穿鞋　影片暖哭萬人

北榮獲「全球最佳醫院」第174名　陳威明：世界看見台灣醫療實力

2026「全球最佳醫院」排行公布　北榮、台大入榜前250名

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

政治熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

台北燈節展《這裡是上海》　民眾抗議：這裡是台灣

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

NCC防詐新制　隱碼來電7秒提醒上路

北市推育兒減少工時　補助方式一次看

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

綠高雄市議員初選「小港6搶3」激戰

阿北歸隊！民眾黨228再戰一日北高　柯文哲將現身與小草互動

AIT首參與台北燈節！　蔣萬安、谷立言共同點亮「自由女神」花燈

無菸政策仍一堆菸蒂　她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲1次

徐巧芯親說明「芯版」軍購特別條例　編8700億買愛國者等武器

台南取消兩段式左轉「事故下降21%」　魏嘉賢讚：若執政要在花蓮盤點

更多熱門

相關新聞

預算都是2千萬！　北市3區挑中古屋「多出1間房」

預算都是2千萬！　北市3區挑中古屋「多出1間房」

對比台北市各行政區2千萬元內預售屋、成屋的交易狀況與平均坪數，成屋價格親民、能買到更大的空間。其中，文山區的坪數差異高達12坪，另外士林、大同也有6坪多差距，等於「多出一間房」。

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

吳欣岱喊走3分鐘就該有吸菸區　Cheap直言做法極端：廁所都沒這麼多

吳欣岱喊走3分鐘就該有吸菸區　Cheap直言做法極端：廁所都沒這麼多

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞夫妻　駕駛亡

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞夫妻　駕駛亡

道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓

道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓

關鍵字：

育兒減時補助方案台北市工時減少

讀者迴響

熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

前主播吳中純尪心碎發聲！　13字悼愛妻

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂

腫瘤比女兒小！60歲媽「1cm竟是乳癌4期」　連肋骨都有

前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面