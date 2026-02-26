連假雨變色！台灣「逆時針」降雨　鄭明典曝1變化：春雨特徵出現

▲華南水氣一波波，連假雨不停。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

鋒面加上華南水氣一波波，中央氣象署預報春節後、228連假雨紛紛，各地雲多易雨，且天氣稍轉涼。前氣象局長鄭明典指出，台灣降雨熱區隨季節「逆時針」變化，冬季在東北，春季轉到西北，現在已經是春雨天氣型態。

氣象署指出，明天（27日）連假第一天鋒面通過加上東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地也有零星短暫陣雨。28日（周六）華南雲雨區東移、東北季風影響，持續有雨。

▲未來3波變天，全台降雨熱區。（圖／NCDR）



鄭明典引述25日0時至清晨6時的雨量累積圖，說明「雨型季節特徵」。他指出，台灣降雨熱區隨季節變化，有逆時針分布的特徵，而現在是春雨天氣形態，西北部雨區特徵逐漸顯現了。

鄭明典說，冬季是東北季風雨型為主，降雨熱區在東北；春季華南雲系影響，降雨熱區轉到西北，然後逐漸往中部山區擴展；夏季西南季風起來，降雨熱區再轉到西南部，颱風則全台均霑；秋季西南風減弱，熱帶東風到台灣變東南風，降雨熱區轉東南部。