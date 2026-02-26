三星S26系列實機照搶先看！價格、上市日還得再等等

記者蘇晟彥／綜合報導

等待許久，Samsung Galaxy S26系列終於正式揭曉，今年在硬體規格上僅有小幅度提升，但將重點擺在「AI功能進化」，包含個人化 AI 智慧編輯、AI Display 技術以及AI防窺模式等，同時今年首次在台灣支援eSIM功能，同時保留實體雙SIM卡槽，讓手機更貼近生活使用。但今年在外觀上「較為保守」，三種機型差異不大，顏色也較為相似，但目前上市時間、價格未公開。

▼Galaxy S26系列正式登場，今年在規格上僅有小幅度提升，將重點全擺在AI功能的改善。（圖／記者蘇晟彥攝）



在外觀上，今年三種型號手機都維持統一的簡約設計，僅有尺寸、鏡頭（Ultra多兩顆）差異，相機模組採全新透明環境島設計，微晶體的光線反射效果，四邊則以圓弧不刮手，顏色皆為漫遊白（White）、漫遊藍（Sky Blue）、漫遊黑（Black）、漫遊紫（Cobalt Violet）四色。

在規格方面，今年僅有小幅提升，但首度在旗艦機上支援eSIM同時保留實體雙 SIM 卡槽，最大心力都花在AI上面，相機部分亦同，但S26 Ultra 的廣角光圈更大，增加到F1.4、進光量多47%，讓夜間的攝影可以更加清晰，而S26+、26則維持相差不大的相機規格。

Galaxy S26 旗艦系列簡易規格

Galaxy S26 Ultra 搭載 6.9 吋 QHD+螢幕，具備 5,000mAh 電池容量，支援 1 至 120 Hz 畫面更新率，配有最高 2 億畫素主鏡頭、1,000 萬畫素 3 倍光學變焦與 5,000 萬畫素 5 倍光學變焦鏡頭，可支援最高 100 倍超高倍變焦、5,000 萬畫素超廣角鏡頭，及 1,200 萬畫素前置自拍鏡頭。

Galaxy S26+搭載 6.7 吋 QHD+螢幕，具備 4,900mAh 電池容量，支援 1 至 120 Hz 畫面更新率，搭載最高 5,000 萬畫素主鏡頭，及 1,200 萬畫素前置自拍鏡頭。

Galaxy S26 螢幕加大，搭載 6.3 吋 FHD+螢幕，升級 4,300mAh 電池容量，支援 1 至 120 Hz 畫面更新率，配有最高 5,000 萬畫素主鏡頭，與 1,200 萬畫素前置自拍鏡頭。

▼今年S26 Ultra因為感光元件提升，在夜間拍攝上更加清晰。



▼今年相機規格提升不大，相機模組採全新透明環境島設計。



一直以來主打演唱會神機的三機，在這幾代開始將重心擺在AI功能上，今年推出首款「AI 防窺模式」，Galaxy S26 Ultra 內建智慧防窺，不須額外保護貼即可守護私密資訊。而每個人對隱私的需求不盡相同，三星讓使用者依照自身需求，自由選擇最適合的防護方式。用戶可以選擇特定應用程式 (APPs) 提高保護等級，或是在輸入私密存取資訊時自動啟動，甚至設定僅針對彈出視窗啟用防窺。

Now Nudge (AI 即時協助)：AI 判讀用戶訊息意圖與下一步操作，即時秒回的行動建議，並支援 LINE、WhatsApp、訊息、Instagram 等多種通訊軟體。

－和親友討論出遊計畫或與客戶安排會議時，Now Nudge 提供可行時間回覆建議、主動提供建立行事曆捷徑，免切換 App 瀏覽與登記行程，高效率安排每日規劃。

－朋友索取過去聚會照片時，Now Nudge 提供媒體瀏覽器捷徑，並篩選建議傳送照片，省去手動翻找茫茫照片海。

－支援資料自動填入，於設定中事先建立常用個人資料，並可在自動填入前輸入圖像或數字密碼以確保用戶隱私，日後填寫表單、會員註冊、訂購機票時，即可自動帶入所需的個人資訊，大幅提升效率。

．AI 智慧通知：AI 自動辨別重要通知並優先置頂顯示，避免關鍵內容被其他資訊淹沒；還能摘要訊息類型通知，協助商務人士在忙碌日常中即時掌握重要資訊。

．AI 來電篩選：主動詢問來電者目的並顯示於手機螢幕，供用戶判斷是否接聽來電，將時間保留給更重要的人事物。

但目前台灣價格、上市時間未公布，依照往例應該早上就會公開。

▼今年隆重推出的AI防窺模式僅在S26 Ultra上內建。



▼今年S Pen 位置同樣在下方，同時今年首度新增eSIM功能。

