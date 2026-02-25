生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

▲桃園農業局突襲稽查漁港餐廳。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園竹圍漁港外一家活海鮮餐廳，近日傳出綜合生魚片參雜「蟹味棒尼信」消費爭議，引發地方重視。桃園市政府農業局25日啟動聯合稽查，會同消保官、經濟發展局、衛生局等機關前往竹圍及永安等漁港突襲稽查，為民眾消費權益把關，也同步進行商家宣導，確保販售價格、產品溯源把關等，嚴守漁港品牌商譽。

農業局長陳冠義表示，為維護消費者權益，市府展開跨局處合作，今日分別至竹圍漁港及永安漁港直銷中心及週邊餐廳進行加強督導稽查，2漁港直銷中心均有提供公平秤供消費者使用，消保官亦針對直銷中心各商家及週邊餐廳磅秤加以檢視，並瞭解使用情形，經查未發現有磅秤不精準情形，市府團隊後續也將持續把關。

今日重點稽查項目包含磅秤、菜單、價格、保鮮溫度、攤商或餐廳登記等資訊，以避免顧客消費過程衍生不必要爭議，市府聯合稽查團隊現場亦同步督導宣導；另消保官馮郁琇也提醒業者就產品價格應清楚標示，且不可哄抬價格，以維護商家及消費者雙方權益。

桃園市政府跨局處聯合稽查團隊，要求業者應注意產品品質、品項，並落實自主管理，後續也將持續針對相關通路加強抽驗與稽查；若有消費爭議，則可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢與申訴，由專人提供諮詢服務。