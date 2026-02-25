　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄乞龜觀光節登場！拉「20頓大龜王」遶境6區　信徒跟隨塞爆馬路

記者趙蔡州／綜合報導

高雄意誠堂關帝廟一年一度的「2026高雄乞龜祈福拉大龜王保平安觀光節」24日盛大展開，其中最受矚目的就是25日舉辦的萬人拉龜踩街活動，以傳統陣頭表演開道，信徒們一起將重達20公噸的大龜王拉回關帝廟會場，吸引大量當地居民、旅客共襄盛舉，場面相當熱鬧。

▲▼2026高雄乞龜祈福拉大龜王保平安觀光節登場，20噸大龜王遶境。（圖／翻攝自意誠堂關帝廟直播）

▲2026高雄乞龜祈福拉大龜王保平安觀光節登場，最受矚目的就是25日舉辦的萬人拉龜踩街祈福活動。（圖／翻攝自意誠堂關帝廟直播）

「乞龜」是台灣閩南傳統文化，盛行於春節至元宵節前後，民眾向神明擲筊乞求米龜、麵線龜或金龜等「平安龜」回家，祈願家人一整年平安順遂、財運亨通。苓雅區每年都會與高雄意誠堂關帝廟舉辦「乞龜祈福拉大龜王保平安觀光節」活動，結合觀光、宣傳、宗教、文化，除了讓民眾更加認識「乞龜文化」，發揚傳統文化的精神，鼓勵民眾參與民俗活動。

今年「2026高雄乞龜祈福拉大龜王保平安觀光節」24日盛大登場，活動包含傳統舞蹈、陣頭表演、乞龜祈福、摸彩、擲筊等活動外，最受矚目的就是25日舉辦的萬人拉龜踩街祈福活動，活動從親水碼頭（海邊路與苓南前路叉口）開始，信眾跟著全國最大、重達20公噸展開遶境，經苓雅、前鎮、鳳山、大寮、林園、小港等區後，最後回到意誠堂關帝廟會場。

▲▼2026高雄乞龜祈福拉大龜王保平安觀光節登場，20噸大龜王遶境。（圖／翻攝自黃捷臉書）

▲遶境踩街活動吸引許多信徒到場參與。（圖／翻攝自黃捷臉書）

意誠堂關帝廟直播的影片可以看見，遶境隊伍行進的過程中，不斷有傳統舞蹈、陣頭、轎班表演，沿途吸引了許多大朋友、小朋友駐足欣賞，過程中途經的廟宇更擠滿了信徒共襄盛舉，場面相當熱鬧。立委黃捷也在臉書分享現場畫面，盛讚「活動每年都非常熱鬧，歡迎大家一同來踩街保平安」。

02/23 全台詐欺最新數據

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

