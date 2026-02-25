六都第一！桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

▲桃園勞動行政獲1700萬獎勵金。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政25日於市政會議，接受勞動局呈獻榮獲114年度「勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評」第1組第1名表示，在六都激烈評比中勇奪第一名實屬不易，這份榮耀不僅展現桃園勞動施政的整體實力，更肯定勞動局同仁長期深耕勞動行政、積極推動各項勞工政策的努力成果。

勞動局長李賢祥表示，本次評比競爭激烈，桃園能自六都中脫穎而出，並獲得1,700萬元獎勵金，實屬不易。該筆經費將專款專用投入勞政業務推動，持續精進服務措施與品質，進一步提升整體施政效能；同時也感謝全體同仁齊心協力、全力以赴，讓各項勞政工作展現具體成效與亮眼成果。

勞動局表示，此次評比涵蓋工會輔導與團體協約、就業促進與職業訓練、勞退提撥督導、企業托兒設施措施、勞動條件與職安衛宣導及移工查察管理等面向。113年底桃園勞動力參與率達61.8%，移工人數12萬7,806人，均居六都之首；市府全年協處勞資爭議逾3,476件、辦理逾200場徵才活動，就業媒合率近8成，並督促企業補足退休準備金逾3億2,385萬元，持續強化勞工保障與就業支持體系，展現勞動行政穩健推進。