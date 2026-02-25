習近平會見德總理梅爾茨　籲共同維護供應鏈暢通

▲習近平在北京釣魚台國賓館會見梅爾茨。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國家主席習近平今（25）日下午在北京釣魚台國賓館，會見對中進行正式訪問的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。習近平表示，希望德方客觀理性看待中國發展，奉行積極、務實的對中政策，並呼籲雙方要正確把握競爭和合作的關係，尋求互利共贏的合作路徑，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

梅爾茨今日起展開上任後首次訪中行程，將訪問北京與杭州，隨行經貿代表團約30人，涵蓋製藥、汽車等德國核心產業龍頭，包括拜耳、福斯、賓士、BMW、愛迪達及西門子等企業執行長。

習近平表示，中國和德國分別是世界第二、第三大經濟體，中德關係不僅關乎兩國利益，也對歐洲和世界有重要輻射效應。當前國際形勢正在經歷第二次世界大戰結束以來最深刻演變。世界越是變亂交織，中德兩國越要加強戰略溝通、增進戰略互信，推動中德全方位戰略夥伴關係不斷得到新發展。

對下一步中德關係發展，習近平提出三點意見。一是要做相互支持的可靠夥伴。他說，中國堅持和平發展道路，有能力和底氣實現中國式現代化，將繼續同包括德國在內的世界各國分享發展機遇。「希望德方客觀理性看待中國發展，奉行積極、務實的對華政策，同中方一道推動中德關係行穩致遠。」

二是要做開放互利的創新夥伴；雙方要正確把握競爭和合作的關係，尋求互利共贏的合作路徑，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。三是要做相知相親的人文夥伴。中德都是擁有深厚文化底蘊的大國，雙方要加強文明互學互鑑，密切人文交流，鞏固中德友好民意基礎。

習近平強調，中德應堅持聯合國的核心地位，重振聯合國的主導作用，帶頭做多邊主義的維護者、國際法治的踐行者、自由貿易的捍衛者、團結協作的倡導者。

據新華社引述，梅爾茨表示，德方珍視對中關係，堅定奉行一個中國政策，願同中方一道，延續友好傳統，堅持相互尊重、開放合作，不斷深化兩國全方位戰略夥伴關係。

梅爾茨提及，德國企業界高度重視中國市場，希望進一步深化對中合作，實現互利互惠、共同發展。國際局勢正在發生深刻變化，德中肩負著共同應對全球挑戰的重要責任。德方期待同中方加強協調，堅持自由貿易，反對保護主義。歐盟同中國發展可靠和持久的經貿合作關係符合雙方利益，也有利於世界穩定繁榮，德方支持歐中加強對話與合作。

值得注意的是，習近平和梅爾茨就烏克蘭危機交換意見。習近平闡述中方原則立場，指出關鍵是堅持通過對話談判尋求解決方案；要確保各方平等參與，築牢和平基礎；確保照顧各方合理關切，增強和平意願；確保實現共同安全，構建持久和平架構。