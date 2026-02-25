逢甲大學畢委會長「吞474萬炒股」！慘賠找媽救不回　法院判1年6月

▲逢甲大學畢委會王姓前會長侵占畢業生會費共474萬4020元，被依公益侵占罪判處1年6月徒刑、緩刑5年。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

逢甲大學爆發畢業生會費侵占案。王姓男子於2024年8月至2025年7月擔任逢甲大學114級畢業生工作委員會會長期間，負責向畢業生收取並保管會費，卻涉嫌將款項挪為私用，侵占金額高達新台幣474萬4020元。案件在新任會長接手後對帳時曝光，隨即通報校方處理。台中地院審理後認定王男違背信賴，依公益侵占罪判處1年6月徒刑、緩刑5年。

檢警調查指出，王男原本將畢委會會費存放於保險箱或指定帳戶，卻自2024年9月27日起，陸續將現金取出並轉入私人帳戶，用於購買股票及支付個人開銷，已構成公益侵占行為。

炒股慘虧求助母親 仍補不回缺口

調查發現，王男將公款投入股市後虧損嚴重，於2025年5、6月間緊急向母親求助，請其匯入277萬8400元試圖填補資金缺口，但仍不足以彌補侵占金額。直到2025年7月23日，新接任的畢委會會長欲動用保險箱預備金時，才驚覺資金短缺，經通知王男與校方對帳後，王男始坦承犯行。

法院認定違背信賴 判刑1年6月

案件由台中地方法院審理，王男在庭上自白犯行，相關供述也與畢委會其他幹部證詞及帳戶交易明細、對話紀錄相符。法院指出，王男身為畢委會會長，負有妥善保管並依法使用會費的責任，卻監守自盜，嚴重違背當屆畢業生及校方的信賴，對畢委會運作造成負面影響。

和解成立獲緩刑 仍須追繳犯罪所得

不過，法院也考量王男犯後坦承、態度尚稱良好，且已與逢甲大學及畢委會達成調解，當場分別給付20萬元與10萬元，對方亦同意給予緩刑，最終依公益侵占罪判處有期徒刑1年6月，緩刑5年。另就尚未償還的166萬5620元犯罪所得，法院宣告沒收，若無法沒收將追徵其價額，全案仍可上訴。