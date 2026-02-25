　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逢甲大學畢委會長「吞474萬炒股」！慘賠找媽救不回　法院判1年6月

▲逢甲大學畢委會王姓前會長侵占畢業生會費共474萬4020元，被依公益侵占罪判處 1 年 6 月徒刑、緩刑 5 年。。（圖／ETtoday資料照）

▲逢甲大學畢委會王姓前會長侵占畢業生會費共474萬4020元，被依公益侵占罪判處1年6月徒刑、緩刑5年。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

逢甲大學爆發畢業生會費侵占案。王姓男子於2024年8月至2025年7月擔任逢甲大學114級畢業生工作委員會會長期間，負責向畢業生收取並保管會費，卻涉嫌將款項挪為私用，侵占金額高達新台幣474萬4020元。案件在新任會長接手後對帳時曝光，隨即通報校方處理。台中地院審理後認定王男違背信賴，依公益侵占罪判處1年6月徒刑、緩刑5年。

檢警調查指出，王男原本將畢委會會費存放於保險箱或指定帳戶，卻自2024年9月27日起，陸續將現金取出並轉入私人帳戶，用於購買股票及支付個人開銷，已構成公益侵占行為。

炒股慘虧求助母親　仍補不回缺口

調查發現，王男將公款投入股市後虧損嚴重，於2025年5、6月間緊急向母親求助，請其匯入277萬8400元試圖填補資金缺口，但仍不足以彌補侵占金額。直到2025年7月23日，新接任的畢委會會長欲動用保險箱預備金時，才驚覺資金短缺，經通知王男與校方對帳後，王男始坦承犯行。

法院認定違背信賴　判刑1年6月

案件由台中地方法院審理，王男在庭上自白犯行，相關供述也與畢委會其他幹部證詞及帳戶交易明細、對話紀錄相符。法院指出，王男身為畢委會會長，負有妥善保管並依法使用會費的責任，卻監守自盜，嚴重違背當屆畢業生及校方的信賴，對畢委會運作造成負面影響。

和解成立獲緩刑　仍須追繳犯罪所得

不過，法院也考量王男犯後坦承、態度尚稱良好，且已與逢甲大學及畢委會達成調解，當場分別給付20萬元與10萬元，對方亦同意給予緩刑，最終依公益侵占罪判處有期徒刑1年6月，緩刑5年。另就尚未償還的166萬5620元犯罪所得，法院宣告沒收，若無法沒收將追徵其價額，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿抗議
快訊／兄弟3比7不敵軟銀！台日交流賽3連敗
江淑娜親揭消失10年內幕！曝江蕙「危急病況」
兄弟戰軟銀湧進17,560人　刷新大巨蛋周三票房
聯電發重訊！斥資15.78億元向ASML採購機器設備
《櫻桃小丸子》×《蠟筆小新》新漫畫4月3日驚喜登場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逢甲大學畢委會長「吞474萬炒股」！慘賠找媽救不回　法院判1年6月

釀非洲豬瘟大禍！87歲豬農喊冤：要把我關到死？兒子接續羈押

海巡雷達偵測台東漁船失蹤　3船員落海...緊抓船底成功獲救

花崗國中師失言！嗆「你媽是慰安婦嗎」還戰網友　教育處介入了

西濱橋下聯結車轉彎失控側翻！滿地散落物　駕駛自行脫困

北市名店「冰櫃女屍案」！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐清死因

台東貨車機車碰撞！騎士滑行10公尺滾落路邊　全身受傷急送醫

平溪天燈節2/27登場　新北警3度場勘整備維安交通

涉幫台積電內鬼滅證遭求刑1年　東京威力女主管首度曝光

福和橋重大車禍！男自撞橋墩昏迷緊急送醫　車頭爛毀畫面曝

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

逢甲大學畢委會長「吞474萬炒股」！慘賠找媽救不回　法院判1年6月

釀非洲豬瘟大禍！87歲豬農喊冤：要把我關到死？兒子接續羈押

海巡雷達偵測台東漁船失蹤　3船員落海...緊抓船底成功獲救

花崗國中師失言！嗆「你媽是慰安婦嗎」還戰網友　教育處介入了

西濱橋下聯結車轉彎失控側翻！滿地散落物　駕駛自行脫困

北市名店「冰櫃女屍案」！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐清死因

台東貨車機車碰撞！騎士滑行10公尺滾落路邊　全身受傷急送醫

平溪天燈節2/27登場　新北警3度場勘整備維安交通

涉幫台積電內鬼滅證遭求刑1年　東京威力女主管首度曝光

福和橋重大車禍！男自撞橋墩昏迷緊急送醫　車頭爛毀畫面曝

《莎拉的真偽人生》最美櫃姐是國民童星　鄭多彬3歲就出道網呼：沒長歪

「排壇吳奇隆」江威霖有子傳衣缽　194公分江秉軒盼超越老爸

天選之人還沒出現　大樂透「頭獎槓龜」二獎狂開出6注

逢甲大學畢委會長「吞474萬炒股」！慘賠找媽救不回　法院判1年6月

104隊齊聚高雄！2100名球員爭鋒健身工廠盃　帶動1.2億運動商機

伯爵橘色調珠寶錶洋溢熱情魅力　鱗紋面秀精湛金質工藝

《穿著Prada的惡魔》20年不滅8金句！　「你不是在努力，你是在抱怨」

習近平會見德總理梅爾茨　籲共同維護供應鏈暢通

兄弟3比7不敵軟銀！大巨蛋台日交流賽3連敗

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

【相擁交棒】柯建銘「主動退讓」願協助傳承！　蔡其昌：感謝成全！未來會多請益

社會熱門新聞

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

台中男糾紛被抓到「皮開肉綻」

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

權志龍演唱會實名制　爆乳黃牛夫妻被打趴

天價拖吊公司在台中！大門深鎖網站也關了

即／永豐銀爆內神通外鬼　光電商詐貸4千萬遭搜索

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

警破釣魚簡訊詐團　刺青師主嫌愛炫富

即／隱匿46頭病死豬！父子檔起訴

更多熱門

相關新聞

AI打造學習革命　逢甲十年稱霸辦學績效

AI打造學習革命　逢甲十年稱霸辦學績效

104人力銀行發布「2026大學品牌力」年度調查報告，今年度首度新增「地區領航獎」與「學制標竿獎」兩大指標，逢甲大學憑藉長期深耕產業鏈結、持續強化教學與人才培育布局，榮獲「地區領航獎」中部地區第二名（不分國私立），在「學群聘僱力」方面，工程學群、數理化學群均排名私校第一；財經學群則為全國第六、私校第二。

毛孩的彩虹天堂涉公益侵占　林意盛爽花善款遭起訴

毛孩的彩虹天堂涉公益侵占　林意盛爽花善款遭起訴

「台灣中心」爆善款私用　執行長獲不起訴

「台灣中心」爆善款私用　執行長獲不起訴

柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

李文宗批檢「太懶了」瞎說他是柯分身

李文宗批檢「太懶了」瞎說他是柯分身

關鍵字：

逢甲大學會費侵占公益侵占法院判刑畢委會

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

彭佳慧回應了！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

最不會社交三大星座！

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面