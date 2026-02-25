台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿抗議：這裡是台灣

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026台北燈節以雙IP「變形金剛」、「泡泡瑪特」於2月25日至3月15日席捲花博公園與西門町雙展區，台北市長蔣萬安今晚在花博展區親自點亮10公尺高的變形金剛主燈，揭開燈會序幕。今年上海市政府也依往例參展、設置燈區，並由上海市台辦聯絡處長徐皓和文旅局率隊參觀燈節，蔣萬安與上海團互相寒暄。但尷尬的是，當司儀提到作品名稱《這裡是上海》後，現場有圍觀民眾不滿呼喊，「這裡是台灣！」早先經過展區會場的民眾也批，「不要為了要辦雙城論壇讓台灣被統戰。」

今年台北燈節由蔣萬安點亮10公尺高的《變形金剛TRANSFORMERS》柯博文主燈揭開序幕。其中，上海市政府也依往例參展、設置專屬上海燈區，並組賞燈團來台參與。上海燈區作品《這裡是上海》主體造型用「天馬展翅」的傳說，並採用PP幻彩綠色環保材質，打造一匹「穿越時空的宇宙駿馬」，足踏「星軌銀河」，周身環繞上海標誌性建築、黃浦江與蘇州河，在燈光流動變幻、底部繁星繚繞、模擬星河色澤下，營造出科幻意境，躍馬奔騰之姿則帶來上海市繁花簇擁的祝福，寓意花開富貴、春日祥和。

▲蔣萬安與上海市台辦聯絡處長徐皓和文旅局互相寒暄，也在燈組前大合照。（圖／記者鄭佩玟攝）

蔣萬安、台北市副市長林奕華、台北市副祕書長俞振華等人在逛園區時，也到上海燈區與徐皓和文旅局人員一一親切握手、互相寒暄，並在燈組前大合照。