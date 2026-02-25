壓力山大卻有近半人放心裡　南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

▲隱形壓力族可勇於向專業心理師求助、尋求問題解決方向。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局於去年底針對縣民心理健康進行深度調查，發現當情緒低落或心煩時，竟有高達47.5%優先選擇「自己調適，不尋求他人幫助」，其次依序為「跟親朋好友談心」(33.3%)、「宗教慰藉」(10.5%) 及「與AI聊天」(3.4%)等；該調查指出，青壯年主要壓力源為「工作壓力（42.5%）」與「經濟負擔（58.5%）」，長者則苦於「失能無力感（38.6%）」與「孤單（36%）」，顯示各年齡層皆需精準的心理支持。

縣府衛生局分享48歲阿誠（化名）的案例，他與全職主婦的太太小娟（化名）育有4名子女，也是家庭經濟支柱，因面臨公司裁員危機，原本有部分積蓄的夫婦倆，家用也開始捉襟見肘，而阿誠對外仍維持堅強形象，內心卻感到高度緊張不安、深陷「怎麼這麼沒用」的自責中，導致睡眠障礙，正是典型的「隱形壓力族」。

阿誠起初堅持「自己調適就好」，卻情緒緊繃到影響人際關係、夫妻與親子互動，直到在某次衛生局舉辦的社區宣導活動中使用「心情溫度計」APP的情緒困擾自我檢測量表，才發現自己為中度情緒困擾，後續經該局人員的關懷及建議尋求心理衛生及精神醫療專業諮詢，在專業心理師協助下，阿誠於4個月內敞開心房並改善了許多情緒不穩、不安或睡眠不佳的情形，亦能積極謀職且與小娟討論共同就業，改善家中經濟。

衛生局長陳南松表示，無論是正面對學業壓力的青少年、在職場與家庭間奔波的青壯年，或是正開啟生命下半場的樂齡長者都會有心情「鬱卒」之時，在忙碌的生活節奏中往往忘了停下來聽聽內心的聲音；他呼籲「心理有事，不必獨撐」，壓力來時若無法找到親朋好友敘說心情，可勇於求助、預約專屬心理專家討論談心，更有可能找到問題的解決方向，預約專線：13鄉鎮市衛生所或南投縣社區心理衛生中心(南投區049-2202662）、(竹山區049-2631925）、(埔里區049-2911925）提供免費心理諮商服務、全程保密，或撥打 1925安心專線、1995生命線專線、1980張老師專線、 0800-228585老朋友專線及0800-013999男性關懷專線。