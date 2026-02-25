北市推「育兒減少工時計畫」　南市府：持續現行育兒友善政策

▲台南市長黃偉哲任內已推動多項務實育兒友善措施，目前將持續既有政策方向，暫無更新計畫。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對台北市推出「育兒減少工時計畫」政策，台南市府發言人田玲瑚表示，市長黃偉哲任內已推動多項務實育兒友善措施，目前將持續既有政策方向，暫無更新計畫。

田玲瑚指出，市府已新增13處親子悠遊館、興建92座特色公園，為家長打造親子互動空間，提供孩子成長與體能發展場域；同時鼓勵企業提供彈性工時、育嬰留職停薪與家庭照顧假，並推動企業托兒宣導會與減班休息補貼等措施，協助勞工平衡工作與育兒。

她進一步表示，北市新政策也凸顯《財政收支劃分法》分配差距。根據財政部公告2026年度中央普通統籌分配稅款，台北市獲配總額1,149億元，淨增加442億元；台南市則為491億元，淨增加169億元，單就「增加額度」而言，台北約為台南的2.6倍。在資源差距下，北市推動大規模社福政策相對具優勢，台南則須在有限財政空間中兼顧偏鄉建設、教育、醫療與基礎建設等多元支出。

田玲瑚強調，台南資源條件不若首都充裕，無法以大幅擴張式福利回應，但市府會審慎運用每一分預算，持續推動育兒友善措施，讓政策更貼近家庭實際需求。她也呼籲中央與立法院正視財劃法分配公平性問題，使各縣市在制度下擁有更均衡發展與福利推動空間。