　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

北市推「育兒減少工時計畫」　南市府：持續現行育兒友善政策

▲台南市長黃偉哲任內已推動多項務實育兒友善措施，目前將持續既有政策方向，暫無更新計畫。（記者林東良翻攝）

▲台南市長黃偉哲任內已推動多項務實育兒友善措施，目前將持續既有政策方向，暫無更新計畫。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對台北市推出「育兒減少工時計畫」政策，台南市府發言人田玲瑚表示，市長黃偉哲任內已推動多項務實育兒友善措施，目前將持續既有政策方向，暫無更新計畫。

田玲瑚指出，市府已新增13處親子悠遊館、興建92座特色公園，為家長打造親子互動空間，提供孩子成長與體能發展場域；同時鼓勵企業提供彈性工時、育嬰留職停薪與家庭照顧假，並推動企業托兒宣導會與減班休息補貼等措施，協助勞工平衡工作與育兒。

她進一步表示，北市新政策也凸顯《財政收支劃分法》分配差距。根據財政部公告2026年度中央普通統籌分配稅款，台北市獲配總額1,149億元，淨增加442億元；台南市則為491億元，淨增加169億元，單就「增加額度」而言，台北約為台南的2.6倍。在資源差距下，北市推動大規模社福政策相對具優勢，台南則須在有限財政空間中兼顧偏鄉建設、教育、醫療與基礎建設等多元支出。

田玲瑚強調，台南資源條件不若首都充裕，無法以大幅擴張式福利回應，但市府會審慎運用每一分預算，持續推動育兒友善措施，讓政策更貼近家庭實際需求。她也呼籲中央與立法院正視財劃法分配公平性問題，使各縣市在制度下擁有更均衡發展與福利推動空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿抗議
快訊／兄弟3比7不敵軟銀！台日交流賽3連敗
江淑娜親揭消失10年內幕！曝江蕙「危急病況」
兄弟戰軟銀湧進17,560人　刷新大巨蛋周三票房
聯電發重訊！斥資15.78億元向ASML採購機器設備
《櫻桃小丸子》×《蠟筆小新》新漫畫4月3日驚喜登場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北市推「育兒減少工時計畫」　南市府：持續現行育兒友善政策

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

把關漁港海鮮餐廳供貨品質　桃園市府跨局處聯合稽查

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

台南鹽水蜂炮震撼登場　南消警廣宣導安全裝備與守則

桃園中路電商基地啟動會員招募　升級會員制度強化合作

台東縣役政表現亮眼　卑南鄉公所獲績優役政單位

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

五感走讀雲林　百大文化基地巡迴展登場

世界棒球經典賽來了！桃園市府將直播　張善政：同步力挺中華隊

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

北市推「育兒減少工時計畫」　南市府：持續現行育兒友善政策

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

把關漁港海鮮餐廳供貨品質　桃園市府跨局處聯合稽查

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

台南鹽水蜂炮震撼登場　南消警廣宣導安全裝備與守則

桃園中路電商基地啟動會員招募　升級會員制度強化合作

台東縣役政表現亮眼　卑南鄉公所獲績優役政單位

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

五感走讀雲林　百大文化基地巡迴展登場

世界棒球經典賽來了！桃園市府將直播　張善政：同步力挺中華隊

《莎拉的真偽人生》最美櫃姐是國民童星　鄭多彬3歲就出道網呼：沒長歪

「排壇吳奇隆」江威霖有子傳衣缽　194公分江秉軒盼超越老爸

天選之人還沒出現　大樂透「頭獎槓龜」二獎狂開出6注

逢甲大學畢委會長「吞474萬炒股」！慘賠找媽救不回　法院判1年6月

104隊齊聚高雄！2100名球員爭鋒健身工廠盃　帶動1.2億運動商機

伯爵橘色調珠寶錶洋溢熱情魅力　鱗紋面秀精湛金質工藝

《穿著Prada的惡魔》20年不滅8金句！　「你不是在努力，你是在抱怨」

習近平會見德總理梅爾茨　籲共同維護供應鏈暢通

兄弟3比7不敵軟銀！大巨蛋台日交流賽3連敗

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

帶猛犬闖兒童公園溜滑梯　民眾嚇傻

收發票中千元簡訊怕被騙　警火速查證解惑

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

2026台灣國際蘭展2/27登場雙展齊發展現花卉科技力

台南鹽水蜂炮震撼登場南消警廣宣導安全裝備與守則

永慶高中學測開紅盤　雙料榜首翁少宸鎖定醫學系

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

協同中學學測出滿級分狀元

A1死亡數大減近45％台南持續深化道安策略不鬆手

富采攜手華山送暖200份年菜陪孤老安心過年

115學測揭曉　嘉中百人破50級分

陳亭妃馬年小提燈亮相蝴蝶蘭、珍奶、虱目魚全入燈

更多熱門

相關新聞

北市推育兒減少工時　蔣萬安：考慮動用預備金

北市推育兒減少工時　蔣萬安：考慮動用預備金

台北市長蔣萬安今（25日）宣布3月1日起推出「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，只要公司同意在不減薪情況下，每天少上一小時班，市府將補助企業因減少工時所產生薪資差額的8成。蔣萬安下午出席道安會報時受訪表示，經費上會以既有的公務預算支應，接下來若有必要，也會考慮市府預備金。

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

北市大樓火警！地下室狂竄黑煙　1男送醫

北市大樓火警！地下室狂竄黑煙　1男送醫

醫美診所負責人中彈！旁人攙扶癱坐血染紅褲

醫美診所負責人中彈！旁人攙扶癱坐血染紅褲

關鍵字：

北市育兒減少工時友善政策

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

彭佳慧回應了！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

最不會社交三大星座！

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面