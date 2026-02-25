AIT首參與台北燈節！　蔣萬安、谷立言共同點亮「自由女神」花燈

▲台北市長蔣萬安將與AIT處長谷立言一同為台北燈節活動點燈。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北燈節今（25日）晚間登場，首創「雙IP、雙展區」，特色之一就是以變形金剛為主題的花博展區，主燈是高達10公尺的變形金剛柯博文，台北市長蔣萬安以及AIT處長谷立言出席點燈儀式，揭開燈節序幕。台北市長蔣萬安致詞時表示，今年適逢美國建國250週年，AIT首次參與台北燈節並設置燈組，讓今年燈節別具意義，也是台北深厚友誼的展現。

▲柯博文主燈展演時間為每日18:00至22:00，每30分鐘展演1次。（圖／記者周宸亘攝）

蔣萬安表示，是正月初九天公生，也是台北燈節花博展區點燈的好日子，台北燈節是國內外旅客來造訪的指標，市府一直在思考有可以有那些突破帶給民眾驚喜，今年結合世界知名的泡泡馬特與變形金剛柯博文，展現台北多元包容的魅力。蔣萬安說，今年適逢美國建國250週年，AIT首次參與台北燈節並設置燈組，讓今年燈節別具意義，也是與台北深厚友誼的展現。

觀傳局指出，柯博文主燈展演時間為每日18:00至22:00（2月28日、3月7日及3月14日延長至24:00），每30分鐘展演1次。展區內另設有博派戰友大黃蜂、狂派首領密卡登，以及博派與狂派對戰主題燈組，透過光環境設計與場景營造，帶領民眾沉浸式走入變形金剛宇宙。

▲適逢美國建國250周年，美國在台協會（AIT）也首度參展。（圖／記者周宸亘攝）

除了主題IP燈區，花博展區亦匯集多座特色燈組。捷運圓山站出口即可見上海燈區，呈現東方明珠廣播電視塔、上海中心大廈等地標意象；以台北市樹「榕樹」為靈感的「城光樹語」也成為拍照熱點。首度推出的「臺北隊熊讚」12行政區燈組同樣吸睛，其中士林區熊讚手拿珍奶、雞排迎賓，成為北市最萌代言人。

▲台北燈節活動展區全面禁菸，稽查人員四處巡邏。（圖／記者鄭佩玟攝）

2026台北燈節即日起展至3月15日，花博展區每日17:00至22:00亮燈，周六（2月28日、3月7日、3月14日）延長至24:00。展區鄰近捷運圓山站及多線公車站牌，活動期間人潮眾多，會場未提供專用停車位，建議多搭乘大眾運輸工具前往；值得一提的是，展區及周邊全面禁菸，市府呼籲吸菸民眾務必至指定區域吸菸，一起共同維護舒適賞燈環境，而從花博入口處便可見禁菸標誌，也有許多稽查人員巡邏。

▲▼花博燈會園區充滿禁菸標誌。（圖／記者鄭佩玟攝）