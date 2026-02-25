　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

921震後媽祖託夢賜名　「嘜問阮吔名功德會」26年扶助個案逾千

▲埔里「嘜問阮吔名功德會」成立多年助人無數。（圖／民眾提供，下同）

▲埔里「嘜問阮吔名功德會」成立多年助人無數。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮有一群善心人士，長年透過社群通訊軟體群組「揪團」行善助人，受扶助個案逾千例，因為善不欲人知而將團名取為「嘜問阮吔名（別問我的名）功德會」，成為他們默默行善的最佳詮釋。

埔里鎮公所指出，「嘜問阮吔名功德會」緣起於921地震災後，許多家庭經濟狀況陷入困境，當時功德會執行長曾鈴錫等人，只要得知鄉親家中發生疾病、車禍、意外致死等重大變故待援，就會發動親朋好友前往關懷慰問，匯集捐贈物資、現金，再快速送到案家，以解燃眉之急，26年來在大埔里地區扶助個案已破千例；為提升助人行動力，該團體善友們則是成立群組，方便聯繫通報，近10年來已發展為近300成員的大群組。

▲揪團行善助人！埔里「嘜問阮吔名功德會」成立多年助人無數。（圖／民眾提供）

曾鈴錫提及團名的由來，原本大家意見分歧、多次討論也沒有結果，沒想到他某天晚上即夢到埔里的六房媽祖來託夢說：「既然大家為善不欲人知，那就用『嘜問阮吔名』吧！」醒來後如獲至寶地向團員分享，大家也一致贊同，直呼是媽祖娘娘的大智慧，也符合愛心來自十方大德、團員不求名利與回報的成團宗旨。

▲揪團行善助人！埔里「嘜問阮吔名功德會」成立多年助人無數。（圖／民眾提供）

該團體急難救助金來自成員或其他善心人士量力而為，不定期、不定額的集資，目前最高紀錄是埔里建醮期間，東壇大柱洪文明發心捐出的10萬元，而每次匯集約2、30萬元；當鄉親家中發生變故待援，透過村里長轉介或其他人員、社團通報，該會即提供每次援助金額1萬元，補貼案家喪葬費用或其他必須開支，並於群組公布援助報告，服務範圍涵蓋埔里、國姓、魚池、仁愛等4鄉鎮，平均每週都有服務個案，讓許多弱勢家庭受惠。

鎮公所也在社會各界於年前歲末寒冬送暖之際，特別致贈感謝狀，感謝功德會的善友們26年來的溫情義舉，也盼這股暖流能延續下去。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國直轄市第一！　桃園公務電動機車高達1559輛

八德到三重通勤更輕鬆　桃園市推728路線3/2日試辦上路

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

921震後媽祖託夢賜名　「嘜問阮吔名功德會」26年扶助個案逾千

壓力山大卻有近半人放心裡　南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

六都第一！桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

北市推「育兒減少工時計畫」　南市府：持續現行育兒友善政策

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

把關漁港海鮮餐廳供貨品質　桃園市府跨局處聯合稽查

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

全國直轄市第一！　桃園公務電動機車高達1559輛

八德到三重通勤更輕鬆　桃園市推728路線3/2日試辦上路

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

921震後媽祖託夢賜名　「嘜問阮吔名功德會」26年扶助個案逾千

壓力山大卻有近半人放心裡　南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

六都第一！桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

北市推「育兒減少工時計畫」　南市府：持續現行育兒友善政策

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

把關漁港海鮮餐廳供貨品質　桃園市府跨局處聯合稽查

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

竹北天坑案　楊文科遭「求刑10年」怒：一生清譽被羞辱

桃園燈會「飛馬耀桃園」登場　3/8日前夜夜都亮眼

228連假再現旅遊潮　玉管處邀您共拍「台灣聖山」壯麗身影

全國直轄市第一！　桃園公務電動機車高達1559輛

八德到三重通勤更輕鬆　桃園市推728路線3/2日試辦上路

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

921震後媽祖託夢賜名　「嘜問阮吔名功德會」26年扶助個案逾千

壓力山大卻有近半人放心裡　南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

六都第一！桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

別以為撐一下就可過去！「4個警訊」代表你壓力已經超標　

【11隻卡沙灘】小虎鯨擱淺急救援！ 4隻體力不支沒撐住

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

帶猛犬闖兒童公園溜滑梯　民眾嚇傻

收發票中千元簡訊怕被騙　警火速查證解惑

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

台南鹽水蜂炮震撼登場南消警廣宣導安全裝備與守則

2026台灣國際蘭展2/27登場雙展齊發展現花卉科技力

永慶高中學測開紅盤　雙料榜首翁少宸鎖定醫學系

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

協同中學學測出滿級分狀元

115學測揭曉　嘉中百人破50級分

北市推「育兒減少工時計畫」南市府持續現行育兒友善政策

A1死亡數大減近45％台南持續深化道安策略不鬆手

富采攜手華山送暖200份年菜陪孤老安心過年

更多熱門

相關新聞

埔里森林火災控制3天後復燃延燒39.93公頃

埔里森林火災控制3天後復燃延燒39.93公頃

埔里12林班地於春節期間發生森林火災、連燒7日後原已控制火勢，不料才隔了3天又因風速增強、谷風旺盛，於24日復燃；林業保育署南投分署指出，目前延燒總面積達39.93公頃，已動員60名救火人員並會同陸軍航特部、內政部空勤總部投水，持續搶救中。

台南做工行善團赴關廟會勘啟動新春首場修繕

台南做工行善團赴關廟會勘啟動新春首場修繕

埔里1至5歲兒童生日禮金今年起發放

埔里1至5歲兒童生日禮金今年起發放

暨大創校校長袁頌西慨捐百萬校務基金

暨大創校校長袁頌西慨捐百萬校務基金

NET埔里店封館　邀南投家扶兒少盡情挑新衣

NET埔里店封館　邀南投家扶兒少盡情挑新衣

關鍵字：

埔里鎮嘜問阮吔名功德會行善

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

彭佳慧回應了！

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

最不會社交三大星座！

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面