921震後媽祖託夢賜名　「嘜問阮吔名功德會」26年扶助個案逾千

▲埔里「嘜問阮吔名功德會」成立多年助人無數。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮有一群善心人士，長年透過社群通訊軟體群組「揪團」行善助人，受扶助個案逾千例，因為善不欲人知而將團名取為「嘜問阮吔名（別問我的名）功德會」，成為他們默默行善的最佳詮釋。

埔里鎮公所指出，「嘜問阮吔名功德會」緣起於921地震災後，許多家庭經濟狀況陷入困境，當時功德會執行長曾鈴錫等人，只要得知鄉親家中發生疾病、車禍、意外致死等重大變故待援，就會發動親朋好友前往關懷慰問，匯集捐贈物資、現金，再快速送到案家，以解燃眉之急，26年來在大埔里地區扶助個案已破千例；為提升助人行動力，該團體善友們則是成立群組，方便聯繫通報，近10年來已發展為近300成員的大群組。

曾鈴錫提及團名的由來，原本大家意見分歧、多次討論也沒有結果，沒想到他某天晚上即夢到埔里的六房媽祖來託夢說：「既然大家為善不欲人知，那就用『嘜問阮吔名』吧！」醒來後如獲至寶地向團員分享，大家也一致贊同，直呼是媽祖娘娘的大智慧，也符合愛心來自十方大德、團員不求名利與回報的成團宗旨。

該團體急難救助金來自成員或其他善心人士量力而為，不定期、不定額的集資，目前最高紀錄是埔里建醮期間，東壇大柱洪文明發心捐出的10萬元，而每次匯集約2、30萬元；當鄉親家中發生變故待援，透過村里長轉介或其他人員、社團通報，該會即提供每次援助金額1萬元，補貼案家喪葬費用或其他必須開支，並於群組公布援助報告，服務範圍涵蓋埔里、國姓、魚池、仁愛等4鄉鎮，平均每週都有服務個案，讓許多弱勢家庭受惠。

鎮公所也在社會各界於年前歲末寒冬送暖之際，特別致贈感謝狀，感謝功德會的善友們26年來的溫情義舉，也盼這股暖流能延續下去。